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港聞

港聞二

羅淑佩：夏寶龍冀港旅遊創新 用好海島資源

【明報專訊】文化體育及旅遊局長羅淑佩昨日結束3日訪京行程返港。她總結行程時形容訪京收穫非常豐富，包括向國務院港澳辦主任夏寶龍匯報工作，並獲其勉勵。她稱夏寶龍關注香港旅遊方面如何推陳出新，特別是用好海島、海岸資源，她稱政府正不斷努力做好相關工作，推出短中長期措施，逐步實現中央的特別指示。

匯報啟德體育園營運情况

羅淑佩認為，夏寶龍的說法反映香港要把握中央的優惠政策推陳出新，「唔好年年都做同一樣嘅嘢」，吸引旅客回頭。羅淑佩感謝夏寶龍對文體旅局工作的指導和大力支持，稱會秉持守正創新的精神，帶領團隊做好工作。她亦提及向夏寶龍匯報文體旅局過去4個月的重點工作及未來工作計劃，亦有報告啟德體育園開幕後的營運情况，如旅客對七欖賽事及場地設施有正面評價，稱政府會持續做好引導及監督體育園的角色。

羅淑佩亦向夏寶龍及國家體育總局局長高志丹匯報全運會籌備工作，包括4至6月會在港舉辦更多測試賽，亦正處理售票及賽事廣播安排。她引述高志丹稱內地會在教練支援、運動員培訓及場地資源方面支持香港。

稱內地撐港全運會培訓與場地

羅淑佩訪京期間亦與國家電影局常務副局長毛羽會面，談及香港電影業如何抓緊《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）下內地市場進一步對香港開放的機遇。羅淑佩稱留意到有電影從業員認為現時情况不容易，希望有更多內地及外地的好電影在港上映，相信對電影院生意有幫助。

另外，港澳辦副主任農融前日會見訪華的國際航運公會代表團，與會者包括港澳辦一局局長王振民。至於有否談及近日長和出售碼頭風波，國際航運公會表示，訪京期間會見中國政府多名高層官員及航運組織，討論廣泛的貿易議題。

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