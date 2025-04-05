流行文化節載港式幽默 戶外影院播經典喜劇 展出本地漫畫

近20活動料吸30萬人參與

康署洽旅遊界辦導賞團

流行文化節今年踏入第三屆，今屆主題為「喜尚＋喜」，希望讓觀眾感受香港流行文化中的幽默感和獨特魅力。作為重點項目的戶外音樂嘉年華今明兩日在文化中心露天廣場及星光大道梳士巴利花園上演。音樂會分成3個舞台，由本地與日韓等地音樂人演出，本地歌手代表有王菀之、鄧建明、林一峰、雲浩影等；而在晚間會舉辦戶外電影放映會，其中今晚將播映《飯戲攻心》，明日播放《大內密探零零發》。

文化節活動亦有香港電影資料館舉辦的「囍戲連場——香港喜劇電影」，放映8套由1940年代至千禧年主題相關的經典電影；今年5月到明年3月則舉辦展覽，展出不同年代幽默港漫。康文署文化交流及流行文化總經理黃潔怡表示，已與旅遊業議會接觸，希望旅行團旅客亦可參與活動，又稱可為旅客安排導賞團，稱雙方目前仍在商討安排。

放映8套40年代至千禧電影

署理文體旅局長劉震稱，首兩屆文化節吸引超過110萬人次，吸引很多本地的年輕觀眾和旅客參與，當中部分流行音樂節目、電影及展覽其後亦轉到內地及海外巡演，認為成功配合文藝創意產業發展藍圖中提出將流行文化節發展成為品牌項目的目標。