海水化淡廠疑泄氯氣 職員疏散水署調查

未泄製氯房外 供水不影響

水務署表示，昨早接獲報告，將軍澳海水化淡廠內氯氣生產機組懷疑泄漏氯氣，廠內有5名當值人員，他們按程序疏散到安全位置，無人受傷。經初步了解，氯氣生產房內自動化探測儀器偵測到有氯氣泄漏，並啟動消防通報機制，通知消防員到場。據初步調查，沒有氯氣泄離氯氣生產房，房內氯氣水平已回復正常。將軍澳海水化淡廠運作維持正常，供水服務不受影響。水務署稱會調查事故。

消防處稱昨早7時20分接報，5分鐘後到場戒備，其後確認現場沒再有氯氣泄漏和殘存，昨早10時45分停止動員。行動中，消防出動12輛消防車及4輛救護車，危害物質專隊到場協助。現場所見，多輛救援車輛到場處理及戒備。

翻查資料，水務署設施過往曾發生懷疑氯氣泄漏事件。荃灣寶豐路水務署油柑頭濾水廠2019年5月曾在4天內兩度發出自動探測系統警報鳴響報告，指廠內氯氣讀數較正常高。水務署其後解釋，轉換氯氣樽時，儲存室內的氯氣偵測系統發出警報信號，啟動保護系統，實無泄漏氯氣。

將軍澳海水化淡廠建造工程2019年12月展開，2023年12月運作。根據水務署網站，該廠第一階段投產後，飲用水生產能力約為每天13.5萬立方米，相當於香港每日淡水消耗量的5%，預計未來擴建後每天產量增至27萬立方米。