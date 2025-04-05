逾半兒童色情物品案涉網絡 取信任索照片再威脅

聲稱年齡相若 噓寒問暖予「關注」

去年警方接獲80宗兒童色情物品案，當中47宗跟互聯網有關，按年多4宗。47宗個案近八成事主為12至16歲，最小只有9歲。家庭衝突及性暴力政策組高級督察謝潔婷昨稱，疑犯會通過社交平台、交友程式等先了解事主生活習慣，再以噓寒問暖及投其所好的方式令事主感到被關注，從而降低戒心。

謝潔婷稱，疑犯亦會透過網絡遊戲誘騙小朋友，舉例一名女童在遊戲中認識自稱年齡相若的網民，為配合角色扮演，女童多次傳送自己的私密影像給網民。其後當女童想中止遊戲，被對方以公開影像威脅要求傳送更多私密照，女童最終在教師協助下報警求助。

專家籲家長勿只禁上網 求助勿指摘

警隊臨牀心理學家馮浩堅認為，網絡已是不可或缺的生活工具，呼籲家長不要太古板，應了解青少年上網文化，教孩子保護自己，並灌輸正確性知識；若只禁止上網，只會令孩子上網「私隱化」，令家長對情况一無所知。關注婦女性暴力協會倡議主任葉卓怡則提醒，家長收到子女求助時不應一味指摘，以免造成二次傷害，應告訴小朋友「發生呢件事唔係你嘅錯」，讓孩子感到被「承托」，日後便會更願意分享對性的好奇。