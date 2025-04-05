明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

疑性好奇 中學生影胞妹私處被捕 警伙5地打擊兒童色情物品 港拘7男

【明報專訊】警方上月拘捕7名涉嫌製作、管有兒童色情物品及阻差辦公的16至49歲本地男子。其中一名被捕人是中五男生，懷疑出於性好奇，用手機拍下8張胞妹的下體私密照。網罪科昨稱，案件涉及家庭內性侵犯，將和社署合作，照顧事主情緒。

警方早前接報，有人從網上或點對點分享軟件下載及分享兒童色情物品，遂聯同日本、韓國、馬來西亞、新加坡和泰國警方展開「跨欄」行動，於2至3月期間在各地拘捕435人。行動中，本港警方拘捕7名男子，檢獲11部電腦及外置儲存裝置和7部手機，內藏涉及兒童色情的162段影片及230張相片。調查相信7人無組織犯罪，全准保釋候查，須於本月中向警方報到。

料7人無組織犯罪 多涉管有

網絡安全及科技罪案調查科總督察顏凱欣說，被捕年齡最小的16歲中五男生，警方在其手機檢獲8張在家中拍攝胞妹下體的照片，相信事發於2022至2023年，當時男生14歲，事主11歲，懷疑兩人出於對性好奇，事主在知情下被拍，無證據顯示她曾遭其他形式性侵。警方以涉嫌「製作兒童色情物品罪」拘捕男生。其餘6名被捕男子大部分涉及管有兒童色情物品，事主主要涉及東南亞、非洲和歐美國家，警方將繼續和國際刑警及海外執法機關合作。

有國家檢AI生成品 港禁製作

警方昨日特別提到，行動中有一國家檢獲用人工智能（AI）生成的兒童色情物品，並無公布是哪國家。顏凱欣表示，AI日趨盛行，儘管本港至今還未錄得和AI相關的兒童色情罪案，但提醒市民，任何對兒童的色情描繪，不論是透過影像、電腦生成或電子製作，是否基於真實人物或經修改，法例都明確禁止，市民不應以身試法。

按年增17案 警料因主動執法

另外，警方去年接獲80宗兒童色情物品相關案件，按年增加17宗。顏凱欣指出，暫時未見案件有明顯升勢，估計被捕數字上升和警方去年增加主動執法有關；又提到從事網上兒童性犯罪的大多為高智商罪犯，加上年幼事主甚少主動報案，警方將加強主動執法，並舉例一直有做網絡巡邏，如發現有關影像會立即要求下架，「條底線好高」。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞

逾半兒童色情物品案涉網絡 取信任索照片再威脅
逾半兒童色情物品案涉網絡 取信任索照片再威脅
六成學生遇性誘識 嚴重個案男女相若
六成學生遇性誘識 嚴重個案男女相若
海水化淡廠疑泄氯氣 職員疏散水署調查
海水化淡廠疑泄氯氣 職員疏散水署調查
流行文化節載港式幽默 戶外影院播經典喜劇 展出本地漫畫
流行文化節載港式幽默 戶外影院播經典喜劇 展出本地漫畫
羅淑佩：夏寶龍冀港旅遊創新 用好海島資源
羅淑佩：夏寶龍冀港旅遊創新 用好海島資源
清明入境內地客多去年一成半 有窮遊 有掃奢侈品
清明入境內地客多去年一成半 有窮遊 有掃奢侈品
政府17部門去年購新車全非電動車
政府17部門去年購新車全非電動車
清明掃墓人流減 市民稱祭品漲價
清明掃墓人流減 市民稱祭品漲價
政府記者會 10年減三成 新聞處：加強用互聯網 議員：不應此消彼長
政府記者會 10年減三成 新聞處：加強用互聯網 議員：不應此消彼長
處理傳媒查詢 回歸後新低 學者：議政空間收窄
處理傳媒查詢 回歸後新低 學者：議政空間收窄
港人對阿拉伯文化興趣增 港大進修學院：社媒盛行「一帶一路」倡議帶動
港人對阿拉伯文化興趣增 港大進修學院：社媒盛行「一帶一路」倡議帶動
倡伊斯蘭節日辦慶祝活動 增市民認識 吸穆斯林旅客
倡伊斯蘭節日辦慶祝活動 增市民認識 吸穆斯林旅客
香港機場東莞空港中心 冀年內完成首階段建設
香港機場東莞空港中心 冀年內完成首階段建設
患精神病學童 4年增1.4倍 葉兆輝：亦因大眾意識升 測考宜安排長假前
患精神病學童 4年增1.4倍 葉兆輝：亦因大眾意識升 測考宜安排長假前
首11月破產令超前兩年全年 中小企：意料內
首11月破產令超前兩年全年 中小企：意料內
被問夜繽紛開支 局方：各區民處推 無分項資料
被問夜繽紛開支 局方：各區民處推 無分項資料
古洞4狗暴斃 主人：前夜無異疑遭毒殺
古洞4狗暴斃 主人：前夜無異疑遭毒殺
九市速遞：珠海養殖平台章紅魚豐收 製刺身獲好評 將試養黃鰭吞拿魚等
九市速遞：珠海養殖平台章紅魚豐收 製刺身獲好評 將試養黃鰭吞拿魚等
九市速遞：深圳去年人口增近20萬冠全國
九市速遞：深圳去年人口增近20萬冠全國
九市速遞：香港機場番禺候機室開幕
九市速遞：香港機場番禺候機室開幕
九市速遞：大灣區燈會延長舉行至5月
九市速遞：大灣區燈會延長舉行至5月
灣區手記：娛樂圈血肉史 ／文：尚東美
灣區手記：娛樂圈血肉史 ／文：尚東美
【Emily】網紅Speed遊港掀哄動 大叫「冷靜」 四圍逛吸引大批人follow 港鐵報警話閘機被毁
【Emily】網紅Speed遊港掀哄動 大叫「冷靜」 四圍逛吸引大批人follow 港鐵報警話閘機被毁
【Emily】田二少屯門搵食 美食街冷清又叫苦
【Emily】田二少屯門搵食 美食街冷清又叫苦
【Emily】羅淑佩訪京 巧遇女排名宿賴亞文
【Emily】羅淑佩訪京 巧遇女排名宿賴亞文