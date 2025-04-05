疑性好奇 中學生影胞妹私處被捕 警伙5地打擊兒童色情物品 港拘7男

警方早前接報，有人從網上或點對點分享軟件下載及分享兒童色情物品，遂聯同日本、韓國、馬來西亞、新加坡和泰國警方展開「跨欄」行動，於2至3月期間在各地拘捕435人。行動中，本港警方拘捕7名男子，檢獲11部電腦及外置儲存裝置和7部手機，內藏涉及兒童色情的162段影片及230張相片。調查相信7人無組織犯罪，全准保釋候查，須於本月中向警方報到。

料7人無組織犯罪 多涉管有

網絡安全及科技罪案調查科總督察顏凱欣說，被捕年齡最小的16歲中五男生，警方在其手機檢獲8張在家中拍攝胞妹下體的照片，相信事發於2022至2023年，當時男生14歲，事主11歲，懷疑兩人出於對性好奇，事主在知情下被拍，無證據顯示她曾遭其他形式性侵。警方以涉嫌「製作兒童色情物品罪」拘捕男生。其餘6名被捕男子大部分涉及管有兒童色情物品，事主主要涉及東南亞、非洲和歐美國家，警方將繼續和國際刑警及海外執法機關合作。

有國家檢AI生成品 港禁製作

警方昨日特別提到，行動中有一國家檢獲用人工智能（AI）生成的兒童色情物品，並無公布是哪國家。顏凱欣表示，AI日趨盛行，儘管本港至今還未錄得和AI相關的兒童色情罪案，但提醒市民，任何對兒童的色情描繪，不論是透過影像、電腦生成或電子製作，是否基於真實人物或經修改，法例都明確禁止，市民不應以身試法。

按年增17案 警料因主動執法

另外，警方去年接獲80宗兒童色情物品相關案件，按年增加17宗。顏凱欣指出，暫時未見案件有明顯升勢，估計被捕數字上升和警方去年增加主動執法有關；又提到從事網上兒童性犯罪的大多為高智商罪犯，加上年幼事主甚少主動報案，警方將加強主動執法，並舉例一直有做網絡巡邏，如發現有關影像會立即要求下架，「條底線好高」。

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