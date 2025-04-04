優化輸勞原議案修正案「攬炒」

邵家輝昨提出動議，指出本港勞動力不足，單靠釋放本地勞動力已無法化解問題，認為外勞工資須高於行業工資中位數的規定是提升本港勞動力關卡，建議檢討。他批評顏汶羽在修正案將之刪改，「研究都不好，是否應該這樣？」顏汶羽發言時向邵家輝稱「講聲不好意思」，表明反對放寬限制，以免輸入廉價勞工，出現「同工不同酬」矛盾。

孫玉菡稱有議員認為工資中位數規定致本地工資「不斷螺旋上升」，亦有意見憂慮放寬規定將導致本地工資「雪崩式下降」。他強調當局將「實事求是、實證為本」，大原則是保障本地工人優先就業。邵家輝在議案提出容許外勞居於親友住所，孫認為現階段不宜考慮，指涉及如何證明親友關係、政府能否造訪住所等複雜安排。

昨表決議案時發生小插曲，內委會主席李慧琼提出縮短記名表決響鐘時間，工聯會梁子穎突要求記名投票，部分議員鼓譟。梁子穎隨即稱「撳錯掣」，立法會主席梁君彥稱由於已要求記名表決，遂指示響鐘5分鐘。另外，就邵家輝議案投贊成票的實政圓桌田北辰會後在社交媒體表示本應投棄權票，解釋「睇漏」議案提出容許外勞在本港親友提供的地點留宿，強調他不同意此建議。