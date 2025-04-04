警務處6721職位空缺 政府部門最多

公務員事務局數字顯示，上年度截至去年12月底公務員編制為19.1萬人，實際公務員人數有17.3萬人，空缺職位約1.89萬個，佔編制9.9%，空缺率與2023/24年度相若。

按部門計算，警務處、香港電台、漁護署及飛行服務隊的空缺率最高，佔各自編制近兩成。以空缺職位計，警務處空缺最多，有6721個，佔整體公務員空缺35%。食環署、衛生署、康文署及教育局亦分別有約1000個空缺。

政府將於未來兩年削減1萬個公務員編制職位，對於當局會以什麼準則削減職位，公務員事務局稱各政策局及部門會整體考慮服務需求、運作需要、職位空缺情况等，訂定削減的職位和職級。

公務員事務局亦交代去年公務員紀律處分數字，2024/25年度截至12月，共有25名公務員因干犯嚴重不當行為或刑事罪行而遭免職，與2023/24年度全年比較減少一半，另有3人被降級；同期共21名公務員在試用期內因品格欠佳、行為不當等，遭終止聘用或被拒絕通過試用期。另外，去年共21名公務員因為工作表現欠佳而不獲加薪，是過去5年最多。