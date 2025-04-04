明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

外地人買住宅宗數 4年翻逾26倍 公司名義買家同急增 當局稱未統計多少屬輸入人才

【明報專訊】政府近年放寬住宅樓宇買賣限制，據財經事務及庫務局數據，非香港身分證個人買家的買賣協議數目，由2020/21的110宗，大增至2024/25年度（截至今年2月底）的2997宗（見圖），涉及物業價值313億元；而公司名義入市的買家亦升逾兩倍至3296宗。至於近年政府推出各項人才計劃，稅務局稱並沒有就住宅物業買家是否通過輸入人才計劃或新資本投資者入境計劃來港的人士做統計。

財庫局回覆議員簡慧敏就財政預算案提出的問題，數據顯示港人買住宅物業宗在2020/21年度有近7.3萬宗，其後交易量下跌，在2024/25年度（至2月28日），買賣數目為4.8萬宗，交易額3417億元，佔交易金額78.4%。至於非香港身分證人士買樓，2024/25年度（至2月底）有2997宗，交易額313億元，佔交易金額7.2%。

政府推出「新資本投資者入境計劃」（投資移民），去年10月容許計算投資移民購入5000萬元或以上住宅物業。議員陳健波詢問政府有否建立機制，評估計劃如何帶動本地經濟。財庫局稱至今年2月底，投資推廣署接獲918宗申請，並已批出868宗申請的淨資產審查和386宗申請的投資規定審查。該局稱，如接獲的申請全數獲批，預計可為香港帶來超過270億港元的資金。不過，獲批個案中暫未有申請人投資於住宅房地產。

投資移民接918宗申請 料引資270億

「新資本投資者入境計劃」自2024年3月起接受申請，財庫局回覆議員陳沛良提問，指入境處接獲入境申請828宗，按個案來源，個案最多來自幾內亞比紹（410宗）及瓦努阿圖（250宗）。

另外，在政府公共財政方面，議員謝偉俊引述有經濟學者以「借錢梗要還、還得到先好借」形容舉債安排，要求財政司長回應。財庫局回應稱，預計2025/26至2029/30年度期間，每年發行債券約1500億至1950億元，債務與本地生產總值的比率將維持在12%至16.5%的水平，認為屬於「非常穩健和可控的水平」，遠低於大部分先進經濟體的債務水平。

相關字詞﹕財政預算案 財赤 發債 人才計劃 新資本投資者入境計劃 投資移民計劃 外地人買樓 樓市撤辣

上 / 下一篇新聞

房協發新租約 住戶納「富戶政策」規管 同意者續如常交租 不同意須交回條4個月內遷出
房協發新租約 住戶納「富戶政策」規管 同意者續如常交租 不同意須交回條4個月內遷出
法律界料覆核挑戰風險小 惟須確保租戶知情
法律界料覆核挑戰風險小 惟須確保租戶知情
話你知：無條例賦權房協要求住戶申報 只可藉新訂租約規管
話你知：無條例賦權房協要求住戶申報 只可藉新訂租約規管
空手道3將勝訴 事主望成先例免重演
空手道3將勝訴 事主望成先例免重演
海關完稅煙標籤 料延至2027年次季推
海關完稅煙標籤 料延至2027年次季推
保華子公司被前僱員追工傷賠償
保華子公司被前僱員追工傷賠償
長和風波下李嘉誠首「現身」 治癌機捐新加坡 錄像矍鑠露面
長和風波下李嘉誠首「現身」 治癌機捐新加坡 錄像矍鑠露面
衛生署調查：逾半女性工作者一年沒驗性病
衛生署調查：逾半女性工作者一年沒驗性病
公營醫療收費改革 患癌中產：自費藥可年慳5萬
公營醫療收費改革 患癌中產：自費藥可年慳5萬
見習督察涉非禮襲擊3女警 事主：感「手背」掃臀 望後見陌生長官
見習督察涉非禮襲擊3女警 事主：感「手背」掃臀 望後見陌生長官
狎鄰家童罪成警上訴 指案情存「固有不可能」 原審偏頗
狎鄰家童罪成警上訴 指案情存「固有不可能」 原審偏頗
屯門打黑拘21人 涉5年洗錢逾4000萬
屯門打黑拘21人 涉5年洗錢逾4000萬
求情稱案纏5年受壓患病 辯：陳虹秀選擇留港面對
求情稱案纏5年受壓患病 辯：陳虹秀選擇留港面對
憂七旬母難獲照顧 嘆「確實不孝」
憂七旬母難獲照顧 嘆「確實不孝」
官糾正「容貌不似」判斷 脫罪白衣人重審罪成
官糾正「容貌不似」判斷 脫罪白衣人重審罪成
下白泥村選種票 老翁囚兩月妻兒緩刑
下白泥村選種票 老翁囚兩月妻兒緩刑
涉盜逾百卡買蘋果電腦 兩男被捕
涉盜逾百卡買蘋果電腦 兩男被捕
英閱卷探討明星八卦現象 教師：貼近生活 問法變深
英閱卷探討明星八卦現象 教師：貼近生活 問法變深
寫作卷多人答咖啡店佔座久留 教師：難突圍
寫作卷多人答咖啡店佔座久留 教師：難突圍
八大40億結餘須回撥庫房 中大最多 退還10.41億
八大40億結餘須回撥庫房 中大最多 退還10.41億
3生態旅遊區發展邀意向書 局方：配套將列地契確保落實
3生態旅遊區發展邀意向書 局方：配套將列地契確保落實
跨部門部署防清明山火 消防無人機高空巡邏
跨部門部署防清明山火 消防無人機高空巡邏
拳擊教練涉火炭謀殺提堂
拳擊教練涉火炭謀殺提堂
龍翔道7車串燒 Tesla剷起Tesla
龍翔道7車串燒 Tesla剷起Tesla
警務處6721職位空缺 政府部門最多
警務處6721職位空缺 政府部門最多
優化輸勞原議案修正案「攬炒」
優化輸勞原議案修正案「攬炒」
政總兩會精神座談會 鄭雁雄籲把握香港角色
政總兩會精神座談會 鄭雁雄籲把握香港角色
美制裁6官員 崔建春約見美領事提嚴正交涉
美制裁6官員 崔建春約見美領事提嚴正交涉
港府20噸物資捐緬甸災區
港府20噸物資捐緬甸災區
潮行GBA：「德」獎建築
潮行GBA：「德」獎建築
灣區手記：感謝信 ／文：尚東美
灣區手記：感謝信 ／文：尚東美
【Emily】英華到校打HPV疫苗 男校首間
【Emily】英華到校打HPV疫苗 男校首間
【Emily】新光揀黃埔重開 李居明：風水極佳
【Emily】新光揀黃埔重開 李居明：風水極佳
【Emily】「雲上西九」短片帶國泰客走入文藝
【Emily】「雲上西九」短片帶國泰客走入文藝
【Emily】醫健通增查閱放射報告功能
【Emily】醫健通增查閱放射報告功能
【Emily】副總監梁世光任輔警一哥
【Emily】副總監梁世光任輔警一哥