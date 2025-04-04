外地人買住宅宗數 4年翻逾26倍 公司名義買家同急增 當局稱未統計多少屬輸入人才

財庫局回覆議員簡慧敏就財政預算案提出的問題，數據顯示港人買住宅物業宗在2020/21年度有近7.3萬宗，其後交易量下跌，在2024/25年度（至2月28日），買賣數目為4.8萬宗，交易額3417億元，佔交易金額78.4%。至於非香港身分證人士買樓，2024/25年度（至2月底）有2997宗，交易額313億元，佔交易金額7.2%。

政府推出「新資本投資者入境計劃」（投資移民），去年10月容許計算投資移民購入5000萬元或以上住宅物業。議員陳健波詢問政府有否建立機制，評估計劃如何帶動本地經濟。財庫局稱至今年2月底，投資推廣署接獲918宗申請，並已批出868宗申請的淨資產審查和386宗申請的投資規定審查。該局稱，如接獲的申請全數獲批，預計可為香港帶來超過270億港元的資金。不過，獲批個案中暫未有申請人投資於住宅房地產。

投資移民接918宗申請 料引資270億

「新資本投資者入境計劃」自2024年3月起接受申請，財庫局回覆議員陳沛良提問，指入境處接獲入境申請828宗，按個案來源，個案最多來自幾內亞比紹（410宗）及瓦努阿圖（250宗）。

另外，在政府公共財政方面，議員謝偉俊引述有經濟學者以「借錢梗要還、還得到先好借」形容舉債安排，要求財政司長回應。財庫局回應稱，預計2025/26至2029/30年度期間，每年發行債券約1500億至1950億元，債務與本地生產總值的比率將維持在12%至16.5%的水平，認為屬於「非常穩健和可控的水平」，遠低於大部分先進經濟體的債務水平。