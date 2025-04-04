3生態旅遊區發展邀意向書 局方：配套將列地契確保落實

住宅成分調低 旅遊設施先行

何珮玲昨在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，「呢一刻唔會擔心」發展商是否會沒有興趣，因現在不需要大型基建，發展商原址提升適當基建，便可應付需求。

對於當局容許發展商可先興建賺錢項目，例如住宅和酒店以提供現金流，會否擔心發展商於較後階段才提供生態旅遊設施，何珮玲回應稱，當局亦有關注這方面問題，強調海島海岸旅遊一定是旅遊設施先行，落成時間一定早於住宅全部興建完成。她稱當局現有兩個想法，包括招標時是否純粹看地價，抑或以雙信封制度要求招標者提交技術建議，交代度假村有何住宅設施和配套，有關建議將成地契條款，會受規範及需要落實，籲外界毋須擔心。

何續稱，當局想法會是在條款中要求酒店及康樂設施完工日期，絕不可遲於住宅項目，政府可以有主導角色，透過地契要求發展商確保旅遊設施部分按原先規劃去落實。她稱住宅可在落成前一至兩年預售樓花，但旅遊設施落成時間須早在住宅項目前。