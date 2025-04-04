寫作卷多人答咖啡店佔座久留 教師：難突圍

本報昨在柴灣試場隨機訪問約10名考生，8人選咖啡店逗留咖啡店一題；而北角試場約7名受訪考生中，5人亦選該題。考生張同學表示，作答時提及自己在咖啡店補習的經驗，又稱咖啡店地點方便，吸引人長期逗留，但同時或影響小店生意營業額，結尾則以有外國連鎖餐飲店通宵開放予露宿者休息為例，說明相關現象有助大型連鎖店建立正面形象，但對小店未必是好事。

稱題目大路 料不難及格

中華傳道會劉永生中學英文科副科主任陳凱德說，咖啡店補習一題貼近學生生活，但或難成上品，「大家的意念都差不多，變相內容要很突出才高分」，又說考生需舉證，闡述現象有上升趨勢，亦可交代為何有此現象、有何影響等。張祝珊英文中學英文科老師孫錫欣表示，考生熟悉投稿格式，形容整體選答題目「大路」、「揀得落手」，料不難及格。

DSE英文寫作卷選答題4揀1，其餘題目包括寫短故事，講述在主題樂園遇到舊同學；論述職場小組工作（group work）的挑戰及應對方法，以及成為素食者一星期的體驗等。中華傳道會劉永生中學英文科主任譚詠嫻稱過往選答題附圖，今年為全文字，料影響英文較遜者。

至於必答題，考生需為青年藝術學會寫宣傳單張。孫錫欣稱題目沒深字亦貼近學生生活，稱文章要高分宜仔細描述活動內容，以及有何好玩及吸引之處。

考評局稱，用作考生簽到及監考員點算答卷等的「第二代公開考試支援系統（PESS2）」運作暢順，約90%考生自行在應用程式簽到。