寫作卷多人答咖啡店佔座久留 教師：難突圍

【明報專訊】今屆中學文憑試（DSE）英文寫作卷，有選答題目談愈來愈多港人長時間逗留咖啡店和快餐店補習或其他活動，要求考生向報章投稿表達意見。本報昨隨機訪問兩個試場考生，多人稱選答這題。有英文教師認為這題難突圍而出，稱考生意念或差不多。亦有教師稱，考生普遍熟悉投稿格式，較有把握和信心，但稱上品文章要提正反觀點，歸納自身看法。
本報昨在柴灣試場隨機訪問約10名考生，8人選咖啡店逗留咖啡店一題；而北角試場約7名受訪考生中，5人亦選該題。考生張同學表示，作答時提及自己在咖啡店補習的經驗，又稱咖啡店地點方便，吸引人長期逗留，但同時或影響小店生意營業額，結尾則以有外國連鎖餐飲店通宵開放予露宿者休息為例，說明相關現象有助大型連鎖店建立正面形象，但對小店未必是好事。
稱題目大路 料不難及格
中華傳道會劉永生中學英文科副科主任陳凱德說，咖啡店補習一題貼近學生生活，但或難成上品，「大家的意念都差不多，變相內容要很突出才高分」，又說考生需舉證，闡述現象有上升趨勢，亦可交代為何有此現象、有何影響等。張祝珊英文中學英文科老師孫錫欣表示，考生熟悉投稿格式，形容整體選答題目「大路」、「揀得落手」，料不難及格。
DSE英文寫作卷選答題4揀1，其餘題目包括寫短故事，講述在主題樂園遇到舊同學；論述職場小組工作（group work）的挑戰及應對方法，以及成為素食者一星期的體驗等。中華傳道會劉永生中學英文科主任譚詠嫻稱過往選答題附圖，今年為全文字，料影響英文較遜者。
至於必答題，考生需為青年藝術學會寫宣傳單張。孫錫欣稱題目沒深字亦貼近學生生活，稱文章要高分宜仔細描述活動內容，以及有何好玩及吸引之處。
考評局稱，用作考生簽到及監考員點算答卷等的「第二代公開考試支援系統（PESS2）」運作暢順，約90%考生自行在應用程式簽到。
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