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港聞二

英閱卷探討明星八卦現象 教師：貼近生活 問法變深

【明報專訊】中學文憑試（DSE）英文科閱讀及寫作卷昨日開考。今年閱讀卷必答題圍繞「外國明星八卦（Celebrity Gossip）」，以明星Taylor Swift分手及Hugh Jackman離婚切入，並從多名學者角度剖析大眾關注名人消息原因及其社會功能。多名英文科教師稱題材貼近考生日常生活，但有教師認為題目問法變深，文章篇幅亦較過往長。

另外，有考生稱昨開考前，考務人員要求在英文閱讀卷補回漏字。考評局昨回覆本報，證實該卷深卷（B2）問題漏字，但稱不影響整體考核內容，昨開考時向各試場發特別通告，安排指示考生修正。

考生稱初看輕鬆細望艱深

閱讀卷設必答及選答部分，後者設淺卷（B1）和深卷（B2）兩個難度，選淺卷最高第4級。本報昨到北角及柴灣試場，不少考生稱必答題很耗時，考生Lego稱曾在Instagram看過文章中的明星是非，因此昨開卷時感覺「少少輕鬆」，後來細看卻感問法艱深。考生張同學稱，平日會討論外國明星八卦，笑言答題時聯想近日韓星金秀賢事件。

教師：策略先看題目再讀文章

中華傳道會劉永生中學助理校長兼英文科主任譚詠嫻說，各卷最尾題考學生對文章的綜合理解和分析能力，例如必答題問文中4名學者各認為「講明星八卦」孰好孰壞、各段大意，較花時間。她稱該卷策略是先看問題，再讀文章，而必答及選答可各分配約45分鐘。

閱讀深卷文章談Z世代「 Quiet quitting（安靜辭職）」。譚說此文反映「Z世代躺平文化」、「做夠便算」工作態度，料考生易理解。張祝珊英文中學資深英文科老師孫錫欣分析，僅看標題考生易理解為離職，認為實指按章工作，稱未踏入職場的考生或不理解。

或至文末方明定義「答B1無着數」

至於淺卷，文章談人們在野外採吃植物及水果等現象。孫稱不如以往顯淺直接，認為考生或不解標題「Foraging（野外覓食）」意思，甚或看到文末才明白定義，她說該文篇幅長，認為「答B1（淺卷）無着數」。

兩英文教師分別提到試卷出現不少難字，譚詠嫻稱，深卷有問文章中「forebears」意思，她說可從「fore」看出「前」的意味，推敲指是「Z世代」的前輩。孫錫欣稱「A-listers」可直解作名人，但推測考生或誤列明星名字。

譚詠嫻亦分析文章來源，稱「明星八卦」文章部分來自外國健康資訊網Everyday Health，內容較深；淺卷「野外覓食」其中一篇短文來自中大新傳學院英文實習刊物Varsity學生報道，較易看懂。

相關字詞﹕Hugh Jackman Taylor Swift 八卦 英文科 中學文憑試（DSE）

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