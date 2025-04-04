官糾正「容貌不似」判斷 脫罪白衣人重審罪成

上訴庭指原審忽略累積巧合

被告王志榮（現年60歲，報稱貨車司機）為白衣人首案被告，原審法官葉佐文於2021年裁定他脫罪，律政司其後上訴得直。上訴庭當時指原審法官犯錯，忽略多項證據，將王與疑犯「面容並不完全相像」的肉眼辨認視為具決定性，未能注意其他證據累積下的巧合。

法官葉佐文昨裁決時表示，原審時未能比對疑犯與被告面容，但重新考慮時，觀察到有片段攝下疑犯脫去口罩一刻，形容為「有更多充實基礎去做比較」，經比對發現二人容貌「非常相似」。雖然辯方質疑警方為被告拍攝的呈堂照片中被告顯得更為老態，與片中疑犯不脗合，惟葉官指出，由於被告在警署「坐定定影相」，神情較憂慮及呆滯，疑犯在現場則較自信及堅定，故與年齡無關。

擁相似衣物 出入疑犯居住大廈

葉官續稱，另一證據為警方在被告家中搜出的短褲和波鞋，其款式與案中疑犯所穿衣物極為相似。葉官表示，上訴庭指出要考慮所有關鍵證據在累積下出現的機率，他稱原審時未曾考慮到一些事項，現在糾正，即被告與疑犯容貌非常相似，管有相似之物品且為物主，以及疑犯於案發前後曾出入被告所住大廈。

至於當晚情節，葉官引用其過往判辭內容，稱被告跟隨大伙白衣人到港鐵元朗站內無差別威嚇及挑釁他人，意圖使他人受驚及受傷，控方成功舉證，裁定被告兩罪成立。

求情稱焦慮需服藥 暴力輕微

辯方求情稱，被告因案件出現焦慮，需到青山醫院接受精神科治療及服藥；被告所涉暴力行為輕微，涉投擲物品。葉官指被告與其他白衣人「一齊去一齊返」，即使被告沒動手而只擲物，亦不能單獨看被告一人行為，需顧及整體行為。法庭將案押後至下周二判刑。

【案件編號：DCCC 888/19】

（反修例風暴）