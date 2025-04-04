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港聞

港聞二

憂七旬母難獲照顧 嘆「確實不孝」

【明報專訊】辯方早前將陳虹秀親撰的求情信呈交法庭，昨日無在庭上讀出。陳在信中剖白工程系出身的她轉投社福界，多年來接觸不同類型個案，目睹過無助和哀傷臉孔。她形容2019年是人生重要轉捩點，因身在現場被捕，對家人萬分抱歉，自言是「不孝女」，亦為預料無法再做社工難過。她承諾日後會在社會找到新位置，繼續服務他人。

工程系畢業 進修社工碩士

陳虹秀在求情信表示，早年於中大求學，加入新亞社會服務團，探訪長者和智障兒童等，當時心中埋下成為社工的種子。於系統工程及工程管理學系畢業後，她報讀港大社工碩士。自2004年南亞海嘯，陳投入災後心靈支援，先後到多個災區，「看見災民無助和哀傷的臉孔」，也「深深感受到生命的可貴和無常」。

「一直幫人，竟然無法助家人」

陳在信中憶述，2019年是她人生轉捩點，當時不少同行秉持社工信念和原則，在示威現場提供情緒支援，「而我亦在現場被捕」。她表示家人十分憂心，令她萬分抱歉，「一直努力幫助他人、助人自助的我，竟然無法好好幫助我的家人面對衝擊」。

陳表示明白一旦被定罪，社工牌照會被註銷，日後不能在港從事社工工作，更不能自稱社工，使她難過。她提及75歲母親近年健康轉差，擔心自己入獄後對方得不到適切照顧，「縱使不少人說我是好社工，我確實是一名不孝女」，唯一盼望是早日與家人重聚，承諾日後會努力在社會找到新位置，協助更多人找到生活意義，積極面對人生苦難。

（反修例風暴）

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