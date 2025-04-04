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港聞

港聞二

求情稱案纏5年受壓患病 辯：陳虹秀選擇留港面對

【明報專訊】涉2019年8月31灣仔衝突案的「陣地社工」成員陳虹秀，經歷律政司上訴、案件發還重審後，上月被裁定暴動罪成。辯方昨日在區域法院替陳求情，稱她品格高尚、為人善良，若非有案在身，「相信去咗泰國或者緬甸」。辯方稱本案前後橫跨逾5年，陳其間不幸患病，仍積極面對人生。辯方資深大律師潘熙形容本案或是他處理過「最困難嘅求情」。案件押後至4月9日，屆時陳與同案被告將一同判刑。

被告陳虹秀（現年48歲）昨身穿長袖白色上衣、戴上黑框眼鏡應訊，步入犯人欄時與親友點頭微笑。辯方昨口頭陳辭前，已向法庭呈交多封求情信，包括陳虹秀親自撰寫的4頁信件（見另稿）。

母稱自小仗義 律師：諗人哋先

潘熙陳辭稱，陳虹秀的父親已過世，胞弟移民，由陳主力照顧母親。陳母形容陳從小到大學業成績優異，有強烈正義感，會仗義執言，「好似某啲律師睇唔過眼就會講嘢」。潘形容陳性格開朗，與她接觸時均面帶笑容，予人印象是「諗人哋先諗自己」。

多次赴災區心靈支援

潘熙說，親友的求情信均肯定陳為人善良、樂於助人，她過往曾到青海、四川、尼泊爾等地參與災後心靈支援。社福界立法會前議員、社總會長亦有撰信證明陳關心基層，多次回內地做義工。據悉，該名前議員為張國柱。

潘續稱，案件橫跨逾5年，陳2020年9月原審時被裁定表證不成立，翌月律政司以案件呈述提上訴，至2021年12月法庭才施加保釋條件，此前陳「free to go」（可自由離開），但「仍選擇留下應付呢件事件」。

社工牌或吊銷「雙重懲罰」

潘又提到，陳曾獲選優秀社工，即使涉案，保釋期間再進修心理學碩士；在漫長司法程序中，陳因承受極大壓力，不幸「患咗一啲病」，現仍需服藥控制病情；而因定罪必會召開紀律聆訊，陳的社工牌照或被吊銷，對她猶如「雙重懲罰」。

辯方：原審無罪 減刑應更多

就本案而言，潘認為以被告原審無罪、經上訴後發還重新裁決而定罪的情况，應較單純上訴後定罪獲更多減刑；加上陳只參與暴動約40分鐘，無證據顯示她鼓勵他人作更激烈行為，事發時她身上僅有保護裝備，期望法庭考慮前述「一籃子因素」，給予最寬大減刑。

【案件編號：DCCC 12/20】

明報記者

（反修例風暴）

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