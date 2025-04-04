狎鄰家童罪成警上訴 指案情存「固有不可能」 原審偏頗

官3月內頒判辭

正被警隊停職的上訴人梁桂鋒（35歲）已服畢刑期，現就定罪上訴。據悉，上訴方提出3項上訴理據，首項稱本案涉及一對一指控，原審裁判官沒適切處理上訴人的證供；第二項稱原審官評估事主X和上訴人證供時有偏頗，即採用寬鬆標準處理X供辭，同時「找理由」拒絕上訴人口供；第三項稱原審官評估X與上訴人證供時沒正確或充分考慮控方案情的「固有不可能性（inherent improbability）」。

上訴方和律政司一方早前已向法庭存檔書面陳辭。上訴方昨補充，案發時上訴人不知X母親何時回家，亦不清楚X家中廚房有否安裝閉路電視，強調控方案情存在「固有不可能性」；律政司一方則採納書面陳辭，沒補充。

X在原審階段供稱，2023年9月20日放學回家後無法開門，遂向上訴人求助。上訴人協助開門後，以聞到煤氣味為由進入其家中廚房，一邊非禮她一邊稱「好鍾意你咁肥」。上訴人不同意X說法，稱當時因突然聽見幼子哭聲而猛然轉身，不慎撞到X。

【案件編號：HCMA288/24】