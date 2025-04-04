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港聞

港聞二

見習督察涉非禮襲擊3女警 事主：感「手背」掃臀 望後見陌生長官

【明報專訊】時任男見習督察涉嫌於前年及去年在警察學院及元朗警署分別非禮及襲擊3名女警，被控猥褻侵犯等3罪，他昨在粉嶺裁判法院不認罪受審。其中一名事主供稱，事發時感覺到類似手背的物體觸碰到臀部，她向後望時發現一名「白恤衫長官」經過。警署職員確認當時經過現場的人是被告，控方也在庭上稱被告身分不受爭議。

警方稱現已離職

被告楊孟羲（38歲，報稱公務員）被控2023年11月某日在警察學院大操場猥褻侵犯Y；2024年5月2日，在元朗警署地庫巡邏小隊第一隊辦公室B21室內襲擊Z；2024年9月9日，在元朗警署地庫支援組辦公室B8室外走廊猥褻侵犯X。警方回覆本報查詢稱，楊為前警務人員，已離職。

被問或是手套 稱感溫度

事主女警X昨在屏風後作供稱，去年9月9日在元朗警署工作時，在一名男同袍陪同下到地庫的支援組辦公室取政府手機。她檢查手機時感到有柔軟似手背的物體觸碰其臀部，形容該物體「由右至左掃咗一下、速度好平均、有啲力度壓落嚟」，持續約1秒。她大叫一聲「啊」並向後望，只見一名她不認識的「白恤衫長官」經過。

在辯方盤問下，X稱有向支援組職員查詢該「白恤衫長官」的身分，獲告知是另一小隊的長官、即見習督察。被問到接觸臀部的有否可能是警員掛在腰間的戰術手套，X稱接觸她的物體有溫度，而她以往執勤時曾將戰術手套掛在腰間，手套有可能觸到臀部，那感覺並不同。她稱第一次遇到這種事，「時間短，但個感受好大」，來不及反應，故沒當場質問「長官」。

警署支援組助理物料供應員鍾慶祥供稱，當日協助X簽收電話時，X叫了一聲，並問他是否看到剛才發生的事，他回答看不到。他同時「眼尾睄到」有人經過走廊，回頭再看時發現該人是「楊sir」。鍾在庭上確認，「楊sir」就是被告。案件下周一續審。

【案件編號：FLCC2440/24】

相關字詞﹕襲警罪 督察 非禮 警員犯法

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