見習督察涉非禮襲擊3女警 事主：感「手背」掃臀 望後見陌生長官

警方稱現已離職

被告楊孟羲（38歲，報稱公務員）被控2023年11月某日在警察學院大操場猥褻侵犯Y；2024年5月2日，在元朗警署地庫巡邏小隊第一隊辦公室B21室內襲擊Z；2024年9月9日，在元朗警署地庫支援組辦公室B8室外走廊猥褻侵犯X。警方回覆本報查詢稱，楊為前警務人員，已離職。

被問或是手套 稱感溫度

事主女警X昨在屏風後作供稱，去年9月9日在元朗警署工作時，在一名男同袍陪同下到地庫的支援組辦公室取政府手機。她檢查手機時感到有柔軟似手背的物體觸碰其臀部，形容該物體「由右至左掃咗一下、速度好平均、有啲力度壓落嚟」，持續約1秒。她大叫一聲「啊」並向後望，只見一名她不認識的「白恤衫長官」經過。

在辯方盤問下，X稱有向支援組職員查詢該「白恤衫長官」的身分，獲告知是另一小隊的長官、即見習督察。被問到接觸臀部的有否可能是警員掛在腰間的戰術手套，X稱接觸她的物體有溫度，而她以往執勤時曾將戰術手套掛在腰間，手套有可能觸到臀部，那感覺並不同。她稱第一次遇到這種事，「時間短，但個感受好大」，來不及反應，故沒當場質問「長官」。

警署支援組助理物料供應員鍾慶祥供稱，當日協助X簽收電話時，X叫了一聲，並問他是否看到剛才發生的事，他回答看不到。他同時「眼尾睄到」有人經過走廊，回頭再看時發現該人是「楊sir」。鍾在庭上確認，「楊sir」就是被告。案件下周一續審。

【案件編號：FLCC2440/24】