公營醫療收費改革 患癌中產：自費藥可年慳5萬

收入計法放寬 降低分擔額

現時醫管局藥物名冊包含自費藥物，即超過公院資助範圍的極昂貴藥物。自費藥物資助形式是由撒瑪利亞基金與病人共付，當中病人分擔額根據「每年可動用財務資源」乘以一定比例計算。當局擬放寬「每年可動用財務資源」中收入的計法，將新申請人要計算的收入由現時100%降至80%，而持續申請人由80%下調至60%，以降低分擔額。

曾女士去年12月確診肺癌第四期，癌細胞擴散至腦部、肺葉等部位，需以自費標靶藥物阿來替尼（Alectinib）控制病情。

曾女士目前月入約6萬元，上述藥物一年藥費原價60萬元，獲基金資助後每年仍需支付18萬元，同時需供養父母、供樓及為正讀大學的孩子支付學費，生活壓力大。制度優化後，她每年所付藥費減至13萬元，餘下47萬元獲資助，認為對中產家庭有很大幫助。

醫管局總行政經理潘綺紅指出，新安排預計明年首季開始實施，計算方法調整後曾女士每月可節省約4200元，可用於補貼日常開支。

至於日常診症及覆診開支，曾女士說通常會到私院做磁力共振掃描等造影檢查，中產雖然希望政府體諒，但會盡量負擔力所能及開支，最主要經濟負擔仍是自費藥物，而非檢查、診症及覆診費用。