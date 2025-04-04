衛生署調查：逾半女性工作者一年沒驗性病

55%驗HIV 遠遜八成指標

是次調查在去年11月至今年1月進行，訪問275位女性性工作者，結果發現，僅44%受訪者過去一年曾接受性病測試，僅55%曾接受HIV測試。有約17%受訪者過去一年出現性病徵狀，當中64%不曾求醫，約一成人無任何處理。調查亦轉介29人至相關醫療機構跟進。

黃駿君表示，女性性工作者過去一年接受HIV檢測比例較2022年相關調查37%高，但仍未達香港愛滋病顧問局提出的80%指標，防控工作仍需繼續。她提醒男男性接觸者、女性性工作者及顧客、注射毒品者等高危群組應最少每年一次和定期做HIV和性傳播感染測試。

1/3新HIV個案非高風險群組

另外，81%受訪者於上一次與熟客性交時有使用安全套，而與非固定顧客性交的有關比例為99%。有份參與調查的再思社區健康組織副主席林家慧表示，部分性工作者有迷思，包括會認為與熟客性交安全，便不使用安全套，亦有人認為性病是禁忌。她提醒應持續使用安全套及定期檢測。

本港去年新增365宗HIV感染個案，連續第九年下降，包括297男及68女，介乎14至89歲，其中有68%透過同性或雙性性接觸受感染，30%經異性性接觸受感染，同年新增愛滋病個案有74宗。衛生署稱，約三分之一新感染個案不屬高風險群組，籲所有曾有性行為的人應最少做一次病毒檢測。黃駿君說，未來會向一些非恆常提供愛滋病檢測的醫療機構、組織團體宣傳，冀提供更多HIV測試服務。