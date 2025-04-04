長和風波下李嘉誠首「現身」 治癌機捐新加坡 錄像矍鑠露面

助當地肝腎胰癌臨牀試驗 年內推

李嘉誠基金會和淡馬錫信託昨在記者會公布承諾投入1200萬新加坡元（約7000萬港元），為新加坡引進非侵入性超聲波組織碎化腫瘤臨牀試驗，新加坡國家癌症中心和新加坡國立大學癌症研究所各獲贈一套Histotripsy系統，是東南亞地區首次擁有此類系統。相關資金也會用於支持在當地對肝臟、腎臟和胰臟癌患者的臨牀試驗，試驗計劃料今年內開始，目標招募40名患者。

長和上月宣布擬向貝萊德為首的財團出售巴拿馬運河兩端港口，引起內地輿論，國家市監局就交易展開審查，簽約亦已暫緩。捲入風波的李嘉誠昨首度於記者會透過錄製影片「現身」，可見精神飽滿，面露笑容，全程以普通話分享。他形容新儀器「不可思議」，利用超聲波碎化癌細胞，無創、無輻射、不用消融，令人驚歎，能讓患者減低痛楚、迅速康復。

稱港已50肝癌病人獲治療

他稱，自去年9月香港引入首部儀器，有50名肝癌病人接受治療，相信治療為患者帶來希望和信心，期待這技術發展對新加坡和其他地區的人帶來更好將來。

李嘉誠基金會去年為香港引入Histotripsy系統，分別捐贈港大醫學院、中大醫學院及養和醫院，惟隨着港大醫學院將儀器轉移至港怡醫院，所有儀器將只在私院使用，坊間質疑為何未納入公營醫療，醫衛局當時強調公營醫療系統應用創新藥械有嚴格既定機制，醫管局評估和決定引進新藥、器械和其他創新治療方法時，不會亦不應受有關治療方法是否由個別藥械生產商提供或捐助左右。