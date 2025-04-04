明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

長和風波下李嘉誠首「現身」 治癌機捐新加坡 錄像矍鑠露面

【明報專訊】繼為香港引入可無創治肝癌的Histotripsy系統，李嘉誠基金會昨宣布與淡馬錫信託基金會向新加坡兩所醫院送贈Histotripsy系統，臨牀試驗計劃料今年內開始。近月擬向貝萊德牽頭財團出售巴拿馬運河港口掀起風波的長和，其創辦人兼李嘉誠基金會創辦人李嘉誠於記者會透過預錄影片「現身」，可見他精神飽滿、間中面露笑容。

助當地肝腎胰癌臨牀試驗 年內推

李嘉誠基金會和淡馬錫信託昨在記者會公布承諾投入1200萬新加坡元（約7000萬港元），為新加坡引進非侵入性超聲波組織碎化腫瘤臨牀試驗，新加坡國家癌症中心和新加坡國立大學癌症研究所各獲贈一套Histotripsy系統，是東南亞地區首次擁有此類系統。相關資金也會用於支持在當地對肝臟、腎臟和胰臟癌患者的臨牀試驗，試驗計劃料今年內開始，目標招募40名患者。

長和上月宣布擬向貝萊德為首的財團出售巴拿馬運河兩端港口，引起內地輿論，國家市監局就交易展開審查，簽約亦已暫緩。捲入風波的李嘉誠昨首度於記者會透過錄製影片「現身」，可見精神飽滿，面露笑容，全程以普通話分享。他形容新儀器「不可思議」，利用超聲波碎化癌細胞，無創、無輻射、不用消融，令人驚歎，能讓患者減低痛楚、迅速康復。

稱港已50肝癌病人獲治療

他稱，自去年9月香港引入首部儀器，有50名肝癌病人接受治療，相信治療為患者帶來希望和信心，期待這技術發展對新加坡和其他地區的人帶來更好將來。

李嘉誠基金會去年為香港引入Histotripsy系統，分別捐贈港大醫學院、中大醫學院及養和醫院，惟隨着港大醫學院將儀器轉移至港怡醫院，所有儀器將只在私院使用，坊間質疑為何未納入公營醫療，醫衛局當時強調公營醫療系統應用創新藥械有嚴格既定機制，醫管局評估和決定引進新藥、器械和其他創新治療方法時，不會亦不應受有關治療方法是否由個別藥械生產商提供或捐助左右。

相關字詞﹕新加坡 長和 港口 巴拿馬運河 李嘉誠 李嘉誠基金會 醫療儀器

上 / 下一篇新聞

房協發新租約 住戶納「富戶政策」規管 同意者續如常交租 不同意須交回條4個月內遷出
房協發新租約 住戶納「富戶政策」規管 同意者續如常交租 不同意須交回條4個月內遷出
法律界料覆核挑戰風險小 惟須確保租戶知情
法律界料覆核挑戰風險小 惟須確保租戶知情
話你知：無條例賦權房協要求住戶申報 只可藉新訂租約規管
話你知：無條例賦權房協要求住戶申報 只可藉新訂租約規管
空手道3將勝訴 事主望成先例免重演
空手道3將勝訴 事主望成先例免重演
海關完稅煙標籤 料延至2027年次季推
海關完稅煙標籤 料延至2027年次季推
保華子公司被前僱員追工傷賠償
保華子公司被前僱員追工傷賠償
衛生署調查：逾半女性工作者一年沒驗性病
衛生署調查：逾半女性工作者一年沒驗性病
公營醫療收費改革 患癌中產：自費藥可年慳5萬
公營醫療收費改革 患癌中產：自費藥可年慳5萬
見習督察涉非禮襲擊3女警 事主：感「手背」掃臀 望後見陌生長官
見習督察涉非禮襲擊3女警 事主：感「手背」掃臀 望後見陌生長官
狎鄰家童罪成警上訴 指案情存「固有不可能」 原審偏頗
狎鄰家童罪成警上訴 指案情存「固有不可能」 原審偏頗
屯門打黑拘21人 涉5年洗錢逾4000萬
屯門打黑拘21人 涉5年洗錢逾4000萬
求情稱案纏5年受壓患病 辯：陳虹秀選擇留港面對
求情稱案纏5年受壓患病 辯：陳虹秀選擇留港面對
憂七旬母難獲照顧 嘆「確實不孝」
憂七旬母難獲照顧 嘆「確實不孝」
官糾正「容貌不似」判斷 脫罪白衣人重審罪成
官糾正「容貌不似」判斷 脫罪白衣人重審罪成
下白泥村選種票 老翁囚兩月妻兒緩刑
下白泥村選種票 老翁囚兩月妻兒緩刑
涉盜逾百卡買蘋果電腦 兩男被捕
涉盜逾百卡買蘋果電腦 兩男被捕
英閱卷探討明星八卦現象 教師：貼近生活 問法變深
英閱卷探討明星八卦現象 教師：貼近生活 問法變深
寫作卷多人答咖啡店佔座久留 教師：難突圍
寫作卷多人答咖啡店佔座久留 教師：難突圍
八大40億結餘須回撥庫房 中大最多 退還10.41億
八大40億結餘須回撥庫房 中大最多 退還10.41億
3生態旅遊區發展邀意向書 局方：配套將列地契確保落實
3生態旅遊區發展邀意向書 局方：配套將列地契確保落實
跨部門部署防清明山火 消防無人機高空巡邏
跨部門部署防清明山火 消防無人機高空巡邏
拳擊教練涉火炭謀殺提堂
拳擊教練涉火炭謀殺提堂
龍翔道7車串燒 Tesla剷起Tesla
龍翔道7車串燒 Tesla剷起Tesla
外地人買住宅宗數 4年翻逾26倍 公司名義買家同急增 當局稱未統計多少屬輸入人才
外地人買住宅宗數 4年翻逾26倍 公司名義買家同急增 當局稱未統計多少屬輸入人才
警務處6721職位空缺 政府部門最多
警務處6721職位空缺 政府部門最多
優化輸勞原議案修正案「攬炒」
優化輸勞原議案修正案「攬炒」
政總兩會精神座談會 鄭雁雄籲把握香港角色
政總兩會精神座談會 鄭雁雄籲把握香港角色
美制裁6官員 崔建春約見美領事提嚴正交涉
美制裁6官員 崔建春約見美領事提嚴正交涉
港府20噸物資捐緬甸災區
港府20噸物資捐緬甸災區
潮行GBA：「德」獎建築
潮行GBA：「德」獎建築
灣區手記：感謝信 ／文：尚東美
灣區手記：感謝信 ／文：尚東美
【Emily】英華到校打HPV疫苗 男校首間
【Emily】英華到校打HPV疫苗 男校首間
【Emily】新光揀黃埔重開 李居明：風水極佳
【Emily】新光揀黃埔重開 李居明：風水極佳
【Emily】「雲上西九」短片帶國泰客走入文藝
【Emily】「雲上西九」短片帶國泰客走入文藝
【Emily】醫健通增查閱放射報告功能
【Emily】醫健通增查閱放射報告功能
【Emily】副總監梁世光任輔警一哥
【Emily】副總監梁世光任輔警一哥