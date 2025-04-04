海關完稅煙標籤 料延至2027年次季推

民建聯議員黃俊碩於立法會特別財委會查詢有關完稅煙標籤制度的具體落實時間表。海關回覆稱，將於今年中邀請香煙生產商參加完稅煙標籤先導計劃，測試標籤制度的實際運作及技術事宜。當局建議分階段實施，海關會適時公布執行細節。

局方又稱，海關委託顧問去年底完成就建立標籤制度、相關運作模式及配套方案的研究，建議現階段完稅煙標籤制度只適宜應用於香煙產品，在每包香煙的零售封包貼上實體完稅煙標籤。

翻查資料，醫衛局2月回覆立法會質詢時，曾提及海關預計今年中推出先導計劃，最快於明年內推出制度。

海關昨補充，考慮到實用性、安全性及成本效益等因素，顧問建議現階段完稅煙標籤制度只宜應用於香煙產品，並在每包香煙零售封包貼上完稅煙標籤。