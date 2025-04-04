海關完稅煙標籤 料延至2027年次季推

【明報專訊】政府擬引入完稅煙標籤制度打擊私煙。海關回覆立法會議員稱，建議分階段實施有關制度，最快明年第四季實施首階段計劃，目標2027年第二季全面推行。海關關長陳子達今年初曾透露，最快明年第三季前完成修例並實施。被問到延遲推行的原因，海關昨回覆查詢稱，具體實施時間受一系列因素影響，包括修例時間、標籤系統類型、管控系統複雜性、業界準備情况，以及就業界積存貨量訂定寬限期等；顧問研究已平衡各因素後建議適切時間參考，在配合醫衛局其他控煙措施後分階段實施。
民建聯議員黃俊碩於立法會特別財委會查詢有關完稅煙標籤制度的具體落實時間表。海關回覆稱，將於今年中邀請香煙生產商參加完稅煙標籤先導計劃，測試標籤制度的實際運作及技術事宜。當局建議分階段實施，海關會適時公布執行細節。
局方又稱，海關委託顧問去年底完成就建立標籤制度、相關運作模式及配套方案的研究，建議現階段完稅煙標籤制度只適宜應用於香煙產品，在每包香煙的零售封包貼上實體完稅煙標籤。
翻查資料，醫衛局2月回覆立法會質詢時，曾提及海關預計今年中推出先導計劃，最快於明年內推出制度。
海關昨補充，考慮到實用性、安全性及成本效益等因素，顧問建議現階段完稅煙標籤制度只宜應用於香煙產品，並在每包香煙零售封包貼上完稅煙標籤。