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空手道3將勝訴 事主望成先例免重演

【明報專訊】前空手道精英運動員羅展鵬在2015年遭逐出原屬道場，受限於中國香港空手道總會的4個月「冷凍期」政策，喪失精英運動員資格，最終迫於生計而放棄運動員生涯。事隔10年，高等法院周三裁定「冷凍期」政策越權，頒令總會向羅展鵬在內的3名運動員賠償。3名事主中有兩人因案放棄運動員生涯，事主之一羅展鵬感謝法庭還運動員公道，原以為自己「也能打到最後一刻」，詎料一場官司終結夢想，「金錢未必反映真實的損失，這段時間失去了的，就是失去了」。

生於1988年的羅展鵬自10歲起習空手道，在2013/14年度晉級為精英運動員，翌年受師父陳志泉與道場的恩怨牽連，遭原道場「拳剛會」褫奪會籍。總會接獲拳剛會通知後，向羅展鵬實施4個月冷凍期，並要求他「從低打起」。羅展鵬憶述，當時曾向總會申訴並反對冷凍期，「超過4個月也沒有恢復（精英運動員資格），亦沒有回覆」，最終迫於生計另覓工作。他續說，初時仍盼望以業餘運動員身分代表香港出賽，更曾報名參加公開賽事，但無奈每天工時長達11小時，最終只能淡出空手道體壇。

另事主盼再沒外在因素影響訓練

官司擾攘10年，羅展鵬稱精英運動員資格不僅帶來每月資助，亦意味可享有全港最好的訓練，憶述遭剝奪資格時非常徬徨，亦曾向康文署等政府部門求助，惟「四出求救也沒用」，期望自身經歷能成為先例，避免體育界發生同類事件。

另一原告、現役精英運動員羅心汶事發時僅14歲，亦曾面對4個月冷凍期。她說每名運動員生涯不長，期望日後再沒外在因素令他們不能專心訓練或比賽。至於案中第三名原告舒晴，事發時同樣未成年，因官司放棄當運動員。

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