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話你知：無條例賦權房協要求住戶申報 只可藉新訂租約規管

【明報專訊】房協推行「富戶政策」與房委會有別，除了房協較房委會遲30年才實施有關政策外，兩者力度不一，例如房委會可根據《房屋條例》，檢控蓄意虛報資料人士，違者可被罰款和監禁等，今年3月亦通過收緊「富戶政策」。房協則並無條例賦權要求住戶申報，故只可終止租約，現行「富戶政策」只適用新訂租約住戶及透過「轉換戶主」獲批新租約的租戶。

房會早30年推富戶政策

有權調查住戶入息

房委會1987年4月1日起實施「公屋住戶資助政策」，以及1996年4月通過實施「維護公屋資源的合理分配政策」（俗稱「富戶政策」）。房協因沒有相關條例賦權調查住戶入息，故多年未有跟從房委會推行「富戶政策」。申訴專員公署2015年發表報告，批評房協不實施「富戶政策」，違背出租單位照顧低收入家庭原意。

及後房協2018年9月起實施「富戶政策」，透過加入新租約條款，要求入息和資產超出上限者繳交更多租金，若在港擁有物業則須遷出單位。房協去年4月更將「富戶政策」擴展至所有新租約租戶，要求租戶每兩年申報是否擁有香港住宅物業及其居住情况，倘已買樓須一個月內申報。

今年1月，申訴專員公署發表有關政府打擊濫用公屋資源工作的主動調查報告，認為房協應公平對待所有出租屋邨租戶，探討「富戶政策」盡量涵蓋所有屋邨。房協其後發稿表示計劃以大約5年時間推展相關工作。

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