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法律界料覆核挑戰風險小 惟須確保租戶知情

【明報專訊】房協今次以「換新租約、毋須簽署、如常交租」的形式，分階段將「富戶政策」擴展至未受政策涵蓋的2.5萬個租戶，各界都關注有否涉及單方面提出修改及違反法例。不過，有法律界人士認為房協多年來制訂的租約，應設有「中斷租期條款」，故此面對法律挑戰風險應較小，反而最重要是須令受影響租戶可掌握最新資訊，否則租戶可以不知情為由作出抗辯。

江玉歡盼房協向居民解說

本身是律師的選委界立法會議員江玉歡認為，「房協有權咁做先會咁做（新安排）」，她相信房協事先有徵詢法律意見，若現有租約允房協更改條款或作出相關改動，預計新安排面對法律挑戰風險相對小。她又指出，今次安排能「一視同仁」對待居民，更好運用公屋資源，料居民反響不大，但仍希望房協能向居民解說。

一名熟悉房屋政策、並有處理物業單位業主和租客租約的律師則稱，房協出租屋邨單位租約有終止租約通知書安排，相信條款內有相關條文容許有需要時終止租賃，只是運用此權限時必須審慎處理。

該名律師解釋，房協以毋須重簽新約方式重訂租約，最重要是須盡職確保租戶一定可收到通知信，讓他們掌握新安排情况，和可以有合理時間考慮並作出決定，否則租戶可以不知情為由拒絕接受房協安排，此舉亦可能存在爭議，「房協的安排其實類似銀行不時寄信通知修訂信用卡服務條款，倘客戶繼續使用該信用卡，便被視為接納新條款規限」。

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