房協發新租約 住戶納「富戶政策」規管 同意者續如常交租 不同意須交回條4個月內遷出

明報記者 蔡穎琳、黃偉超

非長者戶先行

料明年底全數住戶受規管

房協現管理20個出租屋邨，約3萬個租戶居住，其中約5000個租戶受「富戶政策」規管。房協主要透過租約要求租戶申報入息及資產，倘超額須繳交1.5倍或兩倍租金；倘有香港住宅物業便須遷出。房委會早前通過再收緊公屋「富戶政策」，富戶明年10月起須繳交最高4.5倍租金4年後遷出。消息指房協難完全跟隨收取最高4.5倍租金，但將「同步」明年底把所有租戶納入「富戶政策」規管。

居民贊同安排 盼打擊濫用

房協昨晚派員到大坑勵德邨向居民講解最新安排，約50人出席。出席者溫氏夫婦及葉女士並非富戶，均贊同新安排。其中溫氏夫婦屬全長者戶，溫先生表示曾在屋邨內見過名車停泊，疑有居民濫用公屋，盼新安排能盡早打擊濫用者，更好分配公屋資源。

七旬葉女士與兒子同住，她認為雖然房協較房委會遲全面落實「富戶政策」，但「總好過唔做」，亦認為推行時間合理，預留充足時間予租戶適應。

將辦百場簡介會

9月起分階段發租約

房協回覆稱，正進行全面實施「富戶政策」安排及宣傳，4至9月將舉行約100場居民簡介會；並計劃今年9月開始分階段向大約2.5萬戶發出載有「富戶政策」條款的新租約。是次新安排分開全長者戶及非全長者戶兩組別推行，並按租約生效期長短排列次序（見表），無任何租戶獲豁免。消息指全長者戶只是豁免申報入息和資產，按房委會「富戶政策」規定，住滿15年全長者戶須每兩年申報居住情况。

新租約條款不得修改

家庭狀况有變須通知

據房協宣傳單張，房協會向租戶發出3份文件，包括一封通知信，列明終止現有租約及新租約安排；一份載有「富戶政策」條款的新租約；以及拒絕新租約的通知回條。若租戶同意及接受新租約，則毋須簽署任何文件，只需繼續如常交租。房協會發信確認租戶會繼續交租，新租約將在現有租約終止後即時生效，新租約所載家庭成員可繼續居住現有單位。房協又提醒，新租約內任何條款均不得修改，若租戶家庭狀况有變，須通知所屬屋邨辦事處。

至於不同意新租約者，需於通知信日期後一個月內填妥拒絕新租約回條，並交回所屬屋邨辦事處，住戶亦須在終止租約屆滿或之前交還單位。若租戶未能如期遷出，可於通知信日期一個月內向房協申請最長4個月的 「定期暫准居住證」在該出租單位內暫住。

房委會委員、立法會議員梁文廣形容，房協加快把租戶納入「富戶政策」規管以配合房委會推動步伐，屬大勢所趨，令公屋資源更合理及公平分配也是社會共識。但他指房協作為大業主向租戶提出更改租約內容的做法，難免掀起爭議，甚或面對訴訟挑戰，但最重要是向受影響租戶做好解說。

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