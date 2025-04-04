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潮行GBA：「德」獎建築

【明報專訊】設計業盛事之一德國國家設計獎（German Design Award）早前公布2025第十四屆得獎名單。獎項分建築、概念建築、展會與展覽、室內設計、照明設計、零售建築和室內、城市空間與基礎設施7類，位於廣州的白雲國際會議中心複合酒店群、海心橋分別獲建築、城市空間與基礎設施的優勝獎；預計今年第四季開業的深圳前海華發冰雪世界，則獲概念建築優勝獎。

明報記者 陳子凌

■白雲國際會議中心複合酒店群

建築類別優勝獎

酒店群2023年5月落成，涵蓋白雲國際會議中心、越秀萬豪酒店、福朋喜來登酒店、源宿酒店，設計由建築大師何鏡堂領銜的華南理工大學建築設計研究院團隊負責，融入架空騎樓、飛簷門頭、西關天井、風雨連廊、鏤空屏風、嶺南窗花等嶺南建築元素。

酒店群有1601間客房、10個餐飲場所、一個面積約5000平方米（約5.38萬呎）的會議中心，以及8公頃綠化園林。3間酒店從品牌、設計和體驗上展現各自特點。越秀萬豪酒店詮釋嶺南園林中的古典園林元素，靈感源自嶺南庭院空間佈局，將「雲中院、院中景」的意境展現在公共區域；福朋喜來登酒店創新演繹嶺南園林的中西合璧；源宿酒店著重嶺南園林的自然氣息。

地址：廣州白雲區雲城中二路6、8、10號

■海心橋

城市空間與基礎設施類別優勝獎

2021年6月落成的海心橋是廣州新地標，也是廣州首座橫跨珠江的行人專用天橋，南連廣州塔，北接二沙島，跨度198米、全長488米、寬15米，是目前全球跨度最大、寬度最闊的曲樑斜拱行人橋，由何鏡堂領銜的華南理工大學建築設計研究院團隊，以及廣州市政總院寧平華橋樑設計團隊聯合設計。

橋上除了拉索，主要線條近無直線，在大型橋樑罕見；設計融入粵曲水袖、水上花市、嶺南古琴等嶺南文化元素。據何鏡堂表示，橋的弧線設計主要考慮環境，希望海心橋「看與被看」兩相宜。

海心橋自建成以來屢獲殊榮，曾獲2022年國際橋協IABSE「傑出行人橋」入圍獎、2022亞洲照明設計最高獎項「亞洲之光」獎、2023「世界行人橋獎」唯一金獎等。

地址：廣州越秀區晴波路

■深圳前海華發冰雪世界

概念建築類別優勝獎

華發冰雪世界是深圳推動「冰雪經濟」的新地標，佔地約43公頃，是以冰雪為主題的滑雪娛樂綜合項目，預計今年第四季試業。其中，建築面積約10公頃的華發冰雪中心由10 Design設計，它將中心頂部轉化成如羽毛輕盈的結構，起伏飄動在主體建築上方。

地址：深圳寶安區沙井街道和一社區沙井南環路西段

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