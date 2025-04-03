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港聞

港聞二

稱集資搞演唱會 女子騙128萬罪成

【明報專訊】一名女子涉於2018至2019年向舊同事訛稱代表娛樂公司為演唱會物色投資者，對方再找來另一友人加入，兩人交出逾128萬元後未能取得回報，區院昨日裁定女子兩項欺詐罪成。法官稱，被告游說事主投資時曾展示歌手陳小春與公司代表切燒豬的合照，以增強其可信性；被告又用高息回報招攬，引人墮入圈套之目的顯而易見。案件押後至4月22日求情及判刑，被告須還押。

邀舊同事「投資」 以高息回報招攬

被告曾慧珊（現年44歲）無在控罪書申報職業，案發日期介乎2018年12月至2019年6月，被告涉嫌意圖詐騙而分別誘使事主葉朗軒和孫政交出781,300和500,000元。

根據控方案情，葉朗軒2015年與被告同在保險公司工作，離職後仍保持聯絡。自2018年，被告自稱在娛樂公司工作，公司籌辦演唱會，所需資金約300萬元，但資金鏈斷裂，需有人填補空缺，邀請葉投資。被告解釋合約回報率後，葉答應簽署，並介紹友人孫政加入，二人分別將款項交予被告，但後來被告向二人簽發的多張支票無法兌現，她亦更換電話號碼。

展陳小春切燒豬照取信 瞞千萬債務

暫委法官周燕珠裁決稱，當時被告稱公司過往曾負責歌手陳小春及林俊傑的演唱會項目，「做得幾好」，邀請葉投資，又展示公司代表與陳切燒豬的合照。周官認為，陳、林均是具號召力的歌手，被告能藉合照增強對方的投資信心，且當葉問到投資是否「安全」，被告稱「非常安全，因為公司我有份」。

周官續指，被告提議合資300萬的其中50萬，但是否屬實無從稽考，而被告截至2019年9月已欠下該公司代表1200萬元，又不向葉披露債務，否則葉必對投資計劃卻步；此外，被告又對孫自稱她深得老闆歡心，掌管公司事務，若孫知悉被告無身分代表公司，不會加入投資。周官最終裁定控方舉證至毫無合理疑點，被告罪成。

【案件編號：DCCC 829/22】

相關字詞﹕區域法院 欺詐罪

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