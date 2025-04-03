聯合村清場 村民不滿未息 學生返村聞遷拆落淚 發展局：已多次寬限

村內告示：去年底前須執拾

大批地政總署人員昨早到聯合村執行遷拆行動，一度拒絕村民進村取回物品；工程承建商人員及後安排村民入內。據承建商張貼村內各屋的告示，告示去年12月12日張貼，提到倘村民去年12月26日或之前未能取回物品，工地範圍內的物品將被棄置，不另行通知。

留守者稱遭爆門 村民「幫口」助學生取物

居於村內數十年的連女士昨日留守至下午5時許，她不滿政府未提早通知村民遷拆，指地政人員昨早9時「爆門」入屋，要求她離開。她稱一直有交差餉，不解政府為何沒向她提供補償。不過另有村民指連女士所住單位屬僭建，分租予不同租客。

昨午4時許，有女學生打算回村時得悉「清場」，隨即落淚，經圍觀村民「幫口」，承建商人員安排她入村取回物品，及後她一言不發、強忍淚水下離去。4個月前已遷出的曾氏姊妹昨日回村了解，稱滿意當局以公屋單位賠償，「唔滿意都唔會咁快走」。

獲賠公屋 已遷4月姊妹稱滿意

發展局昨晚於facebook表示，竹園聯合村發展項目影響約155個寮屋住戶，涉約271人和約10個於寮屋經營的業務經營者；截至周二，合資格住戶多已搬離並獲原區安置及╱或獲發特惠津貼，餘下約20戶和3個業務經營者仍未遷出。局方強調，地政總署過往已給予相關住戶和業務經營者多次寬限，呼籲盡早遷離。

對於有村民認為補償額不足，發展局稱地政總署是根據立法會財委會批准的計算方法，以寮屋面積為基礎計算特惠津貼額，另已安排不符安置資格的人暫居房屋署臨時收容中心。

地政總署2023年公布會張貼收回土地公告，以推行竹園聯合村和牛池灣村發展項目，共收63幅私人土地，總面積約0.73公頃，有關土地同年12月15日歸還政府所有。聯合村重建項目分兩期，擬提供約1500伙公屋，第一期（約700伙）料2028/29年度完工。