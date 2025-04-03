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港聞二

火炭兇案刀手重組案情 警：兩疑犯內地涉偷渡被捕

【明報專訊】火炭上月16日謀殺案，52歲黑幫男途經穗禾路遭兩男斬傷後送院不治，警方事後拘捕5人，兩名刀手、接應司機及「睇水」則於案發日離港。泰國警方日前於芭堤雅發現其中一名涉案25歲刀手，已移交本港，他昨被押解火炭現場等重組案情。警方稱，情報顯示另一刀手及接應司機已在內地涉偷越邊境被捕，雙方就移送程序展開溝通，正追查「睇水」及兇刀下落。

已掌握各人身分逃走路線

新界南總區刑事部警司李木易稱，被捕25歲本地男刀手有黑社會背景。據調查，他行兇當晚搭飛機潛逃泰國，泰國當局根據香港情報在芭堤雅拘捕他，前日驅逐出境，他昨在香港國際機場被本港警方以涉嫌謀殺拘捕。李稱，兩名刀手、駕駛假牌的士司機及「睇水」案發後以不同方式逃走及離港，警方已掌握各人身分及逃走路線，其餘3人均逃往內地。

警方昨午帶被捕男到麗禾里重組案情，他用道具刀示範從後劈落人形公仔小腿位置數下，警方私家車模擬當日接載兇手車輛，被捕人拿道具刀登後座。被捕人之後再被押解到富山火葬場及旺角建興大廈繼續重組案情。據了解，被捕男行兇後乘坐接應的士到富山火葬場附近更換衣著，在美田邨與車手分道揚鑣，他案發前後均短暫匿藏建興大廈更換衣著，最終乘的士到機場離港。

李續稱，案件死者及部分涉案人有黑社會背景，相信涉金錢糾紛。調查顯示，兩刀手及「睇水」案發當日埋伏約兩小時，趁事主步出寓所施襲。警方已拘6人，包括一名刀手、策劃事件父子、協助「睇水」男友潛逃的女護士及兩名涉協助罪犯的男女。

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