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港聞二

立會議規研收緊修正案 或秘書處判斷有否改原意 部分議員反對

【明報專訊】自由黨立法會議員張宇人上周不滿其議員議案遭修正案「騎劫」，臨時不動議議案觸發風波。議事規則委員會主席謝偉俊昨稱，正研究收緊《議事規則》關於提出修正案的規定，方向包括由秘書處判斷修正案會否過度修改議案原意，甚至「一刀切」禁止提出修正案。部分議員反對建議，認為不宜「管得太死」。

另研嚴格審議措辭是否符實

《議事規則》目前沒規定議員議案的修正案不能過度修改議案原意，僅禁止議案主題與具立法效力的議案或法案實質相同，或與常設委員會、專責委員會或調查委員會正審議的事宜相同。張宇人上周發言時促請檢討議規。

謝偉俊昨稱，正探討修改《議事規則》，方向包括由秘書處判斷修正案會否過度修改議案原意、限制修正案字數，甚至「一刀切」禁止提出修正案。他說，另研究日後須嚴格審視議員議案措辭是否符合事實，與議員質詢看齊。

謝偉俊：會參考他國 最快下屆生效

被問到是否因撤回議案事件而修改議規，謝偉俊稱立法會秘書處本身正檢視《議事規則》，加上今次事件，遂醞釀修改。他說，會參考其他國家議會做法，倘通過新規定，最快下屆議會生效。他稱程序上要先了解不同黨派意見，議事規則委員會將閉門討論，有成熟提議再提交內委會及立法會大會表決。他承認今年立法會需審議法案較多，時間緊迫，但對於能修改議事規則「審慎樂觀」。

據了解，立法會秘書處正檢視《議事規則》關於議員議案的規定，近日一併研究修正案規範問題，按程序若有具體建議，將提交議事規則委員會並諮詢議員意見。

梁美芬憂礙柔韌度 陳克勤：勿管太死

部分議員反對修改議規。議事規則委員會副主席經民聯梁美芬認為不應倉卒行事，議員對議案總有不同意見，修正案是「家家有求」，憂慮收緊規定或影響議會「柔韌度和生命力」。她認為現行手段足以處理問題，包括由立法會主席裁決修正案是否合規合理。

民建聯主席陳克勤也認為《議事規則》「不應管得太死」，確保會議正常運作便可，議會是政治平台，「議案辯論應以政治方法解決」。

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