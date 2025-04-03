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港聞

港聞二

理大「家長車」5人上訴 稱爬渠或入內非離開

【明報專訊】首宗涉及「家長車」的反修例案，7人涉2019年11月駕車或拉開渠蓋接應逃離理大的示威者，被控意圖妨礙司法公正罪成，判囚7至13個月不等。疑爬渠逃離理大的前熱血公民成員鄭錦滿審訊中途遭加控暴動罪成，判囚3年8個月。鄭錦滿和4人不服定罪上訴，昨於上訴庭審理。上訴方指出，鄭錦滿可能不是爬渠離開理大，而是爬渠進入理大事敗，冀推翻暴動定罪，改判意圖妨礙司法罪成。

上訴人為何志豪、鄭錦滿、陳啟賢、馮思睿及林泳汶。鄭原審裁定意圖妨礙司法公正罪脫，但加控暴動罪成，正獄中服刑；其餘4人意圖妨礙司法公正罪成，已服刑完畢。

代表鄭錦滿的大律師李國威表示，警員目睹鄭和另一男子爬出黃埔渠口，顯示在理大內暴動的嫌疑，但鄭身上沒有渠務工程裝備，無可能從理大渠道爬至黃埔，可能只想從外面進入理大。李指出，證據不足以支持鄭參與暴動，要求上訴庭推翻暴動罪，改判意圖妨礙司法公正罪成。

李國威提到，控方在原審開案陳辭表示鄭錦滿接應參與暴動者逃走，沒有指控鄭有份暴動，直至審訊中途加控暴動罪，對鄭抗辯不公平。其餘4名被告的大律師則指，他們被指接應理大示威者，只是熱心助人，例如陳啟賢在渠口放繩，不排除是擔心有工程人員被困渠口。法官彭偉昌質疑，當時暴動氣氛熾熱，難以想像要拯救工程人員，「你想救咩人？想救摸黑做『有趣活動』嘅人？」着上訴方提出務實理據。

律政司指改控罪無改檢控基礎

未動搖辯方抗辯方向

律政司高級助理刑事檢控專員劉德偉回應稱，控方就鄭錦滿的案情舉證，並無更改檢控基礎，亦沒有動搖辯方抗辯方向。劉提及，控方加控暴動後曾申請傳召額外證人作供，被主審法官拒絕，證明控方依賴相同證據支持暴動和意圖妨礙司法公正罪。上訴庭聽畢陳辭後，將在6個月內頒下判決。

【案件編號：CACC 34/23】

（反修例風暴）

相關字詞﹕暴動罪 鄭錦滿 意圖妨礙司法公正 家長車 理大救援戰 反修例事件

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