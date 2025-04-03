瞞行蹤案王詩雅上訴 官關注林卓廷披露受查人判決

【明報專訊】「榮源茶行」太子女王詩雅於2022年向衛生署隱瞞出席港區人大代表洪為民生日派對當日行蹤，被裁定4項「明知而向獲授權人員或衛生主任提供任何在要項上屬虛假的資料」罪成立，判罰160小時社會服務令；王詩雅不服定罪提出上訴，案件昨日在高院審理。上訴方主要爭議衛生署人員查詢行蹤時，沒有表明法定身分，違反條文要求；法官另關注終院就林卓廷披露廉署受查者身分案的判決，指該案與本案同涉及條文詮釋的方式，法庭待雙方補充陳辭再裁決。
爭議衛署人員查問未表露身分
上訴人王詩雅昨日沒有到庭，她由資深大律師潘熙代表。潘熙指出，《預防及控制疾病條例》（第599D章）訂明相關人等須向衛生主任或獲授權人員提供資料，惟案發時3名衛生署人員，即時任傳染病處主任張竹君及兩名護士，3人與上訴人在電話交談時沒有表明獲授權的身分，違反條文要求。
暫委法官李俊文質疑，如果相關人員僅沒有說一句「我係獲授權人員」，便致使提供虛假資料的人毋須負上責任，妨礙控制疾病傳播，反而有違立法原意。潘熙回應，要求來電者查詢個人資料之前表明身分，是為保障受查人的私隱與緘默權，故上訴方對於條文詮釋是兼顧私隱與刑責；律政司一方稱不應狹義地解讀條文。
官指同涉如何詮釋條文
形容兩案似有「表面關係」
李官另關注，日前終院就林卓廷案的判決，指雖然該宗案件是涉及《防止賄賂條例》，與本案所涉條文不相關，惟林卓廷案涉及如何詮釋條文，條文應從立法原意還是條文用語詮釋，終院就兩方面均有表述。由於本案同涉條文詮釋，李官形容兩案似有「表面關係」，遂着雙方研究案例對本案有否幫助。法庭會在雙方補充書面陳辭後的3個月內頒布判辭。