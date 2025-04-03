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港聞

港聞二

按摩技師非禮女遊客囚3年 官斥迹近強姦

【明報專訊】43歲男按摩技師涉嫌趁內地女顧客睡着時企圖強姦對方，陪審團裁定被告企圖強姦罪不成立、非禮罪成，案件昨在高院求情及判刑。法官張慧玲回應辯方求情時斥，被告曾以陽具觸碰事主私處，行為接近強姦。張官宣讀判刑理由時批評被告利用替事主按摩的機會行事，案情嚴重，判被告監禁3年。

被告錢平（圖，案發時43歲，按摩技師）否認於2023年6月26日在油麻地白加士街107號某房間企圖強姦女子X。3男4女陪審團日前以5比2裁定被告企圖強姦罪名不成立，一致裁定被告非禮罪成。

辯方昨求情時表明接納被告的行為違反誠信，為事主X「帶嚟好多困擾」，亦同意X的遊客身分，某程度上令案件變得嚴重，承認本案求情因素不多。辯方同時提到，無案底的被告已擔任按摩師20年，月入兩萬多元，為家中唯一經濟支柱，冀法庭酌量輕判。

張官判刑時表示，X同意讓被告以按摩師的身分接觸自己的身體，被告卻產生邪念，趁X睡着時以陽具壓向對方私處，形容本案案情「好嚴重」。張官續稱，X明顯在事件承受「好大嘅委屈、好大嘅困擾」，需透過判罰安撫X及其親友的情緒，決定以監禁3年為量刑起點，而本案沒有任何減刑理由，終判被告監禁3年。

事主向接待投訴 店員稱「誤會吧」

事主X（案發時21歲）早前供稱，她接受被告的按摩服務時，感覺下半身被「很重的東西壓着」，又發現自己被脫去褲子和目睹被告露出下體。X提到，她曾在場驚叫，然後以最快的速度離開現場，向身在按摩院前台的人表示自己被非禮及「他（被告）要強姦我」，但對方說「不會吧，沒有的，誤會吧」，最終她自行報警處理。

【案件編號：HCCC 217/24】

相關字詞﹕高等法院 非禮 按摩技師

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