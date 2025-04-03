馬會籃球博彩牌展諮詢 去年非法投注額900億

引研究稱可吸近半非法賭波客

諮詢文件引述馬會資料，2024年非法籃球投注人數約43萬，估計該年非法籃球博彩投注額達700億至900億元。政府經考慮馬會提交的建議、博彩及獎券事務委員會的意見，以及其他與非法籃球賭博相關事宜後，決定就建議方案展開諮詢。文件又提到非法投注者轉用合法平台的意願，馬會稱按牛津經濟研究院最新研究顯示，若馬會提供合法籃球博彩，49%的人改為經馬會投注。

續發馬會5年足球博彩牌

議員質疑無條件 倡增博彩稅5%

參考現時足球博彩規管制度，規管建議主要牌照條件包括牌照須指明其有效期、對投注種類和賽事種類數量設有限制、不得接受有香港球隊參與或在香港舉行籃球賽事的投注、不得接受未成年人投注及信用卡投注；持牌經營者亦須展示告示，提醒市民有關沉迷賭博的嚴重性，並提供有關賭博失調服務資訊。

民青局發言人表示，政府採取多管齊下策略，包括透過法例規管賭博活動、執法打擊非法賭博活動及公眾教育宣傳沉迷賭博的禍害，以及為有需要者提供輔導和支援服務。新民黨立法會議員何敬康表示，認同政府就規管籃球博彩活動建議，包括不設「本地波」投注。對於馬會獲續發足球博彩牌照，何稱馬會既將獲多一項投注項目收益，質疑無條件續牌是否合適，認為政府可上調足球博彩稅5%，並參考澳門政府2022年為當地6間賭牌公司續牌的條件，即獲批6間公司承諾在開拓外國客源市場及發展非博彩項目投資1087億澳元，要求馬會把部分收益投放於指定項目或產業，例如可投放扶持基層等項目。