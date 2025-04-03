明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

馬會籃球博彩牌展諮詢 去年非法投注額900億

【明報專訊】政府昨日公布就規範籃球博彩活動建議方案展開諮詢，諮詢期至5月2日；當局建議參考規管足球博彩做法，透過修訂《博彩稅條例》訂立規管框架，賦權民青局長向香港賽馬會發出營運籃球博彩牌照，並制定相關條件；同時亦如賽馬和足球博彩一樣，只發牌予單一經營者。另政府決定向馬會續發為期5年足球博彩牌照，今年7月18日生效，各規定維持不變，包括要求不得接受有香港球隊參與或在香港舉行的足球賽事投注。

引研究稱可吸近半非法賭波客

諮詢文件引述馬會資料，2024年非法籃球投注人數約43萬，估計該年非法籃球博彩投注額達700億至900億元。政府經考慮馬會提交的建議、博彩及獎券事務委員會的意見，以及其他與非法籃球賭博相關事宜後，決定就建議方案展開諮詢。文件又提到非法投注者轉用合法平台的意願，馬會稱按牛津經濟研究院最新研究顯示，若馬會提供合法籃球博彩，49%的人改為經馬會投注。

續發馬會5年足球博彩牌

議員質疑無條件 倡增博彩稅5%

參考現時足球博彩規管制度，規管建議主要牌照條件包括牌照須指明其有效期、對投注種類和賽事種類數量設有限制、不得接受有香港球隊參與或在香港舉行籃球賽事的投注、不得接受未成年人投注及信用卡投注；持牌經營者亦須展示告示，提醒市民有關沉迷賭博的嚴重性，並提供有關賭博失調服務資訊。

民青局發言人表示，政府採取多管齊下策略，包括透過法例規管賭博活動、執法打擊非法賭博活動及公眾教育宣傳沉迷賭博的禍害，以及為有需要者提供輔導和支援服務。新民黨立法會議員何敬康表示，認同政府就規管籃球博彩活動建議，包括不設「本地波」投注。對於馬會獲續發足球博彩牌照，何稱馬會既將獲多一項投注項目收益，質疑無條件續牌是否合適，認為政府可上調足球博彩稅5%，並參考澳門政府2022年為當地6間賭牌公司續牌的條件，即獲批6間公司承諾在開拓外國客源市場及發展非博彩項目投資1087億澳元，要求馬會把部分收益投放於指定項目或產業，例如可投放扶持基層等項目。

上 / 下一篇新聞

DSE中文閱讀卷考書序 教師稱首見 指白話兩文體裁平均 整體易及格難高分
DSE中文閱讀卷考書序 教師稱首見 指白話兩文體裁平均 整體易及格難高分
寫作題「藏泥寶物」多人選 教師：提自身關係尤佳
寫作題「藏泥寶物」多人選 教師：提自身關係尤佳
本地考生85%「報到易」簽到
本地考生85%「報到易」簽到
以屏幕娛樂 八成中學生日花最少兩小時 較上一學年升 衛署提醒長用損健康
以屏幕娛樂 八成中學生日花最少兩小時 較上一學年升 衛署提醒長用損健康
周一鳴稱首要護國安 提文藝軟對抗 履新「一哥」3工作方向 美制裁「證警行動有效」
周一鳴稱首要護國安 提文藝軟對抗 履新「一哥」3工作方向 美制裁「證警行動有效」
特首辦增聘兩新聞主任一司機 年涉266萬元
特首辦增聘兩新聞主任一司機 年涉266萬元
60高院刑事案重新排期 司法機構：法官有限審期超預期
60高院刑事案重新排期 司法機構：法官有限審期超預期
引進辦成立「發展組」助企業 今年料接觸350間
引進辦成立「發展組」助企業 今年料接觸350間
8幹隧上年度收益19.69億 3海隧齊賺 議員倡勿減價免礙交通
8幹隧上年度收益19.69億 3海隧齊賺 議員倡勿減價免礙交通
新光戲院租嘉禾黃埔再開鑼 月內公布詳情
新光戲院租嘉禾黃埔再開鑼 月內公布詳情
按摩技師非禮女遊客囚3年 官斥迹近強姦
按摩技師非禮女遊客囚3年 官斥迹近強姦
瞞行蹤案王詩雅上訴 官關注林卓廷披露受查人判決
瞞行蹤案王詩雅上訴 官關注林卓廷披露受查人判決
理大「家長車」5人上訴 稱爬渠或入內非離開
理大「家長車」5人上訴 稱爬渠或入內非離開
立會議規研收緊修正案 或秘書處判斷有否改原意 部分議員反對
立會議規研收緊修正案 或秘書處判斷有否改原意 部分議員反對
輸勞議案顏汶羽提修正 邵家輝批刪最重要內容
輸勞議案顏汶羽提修正 邵家輝批刪最重要內容
火炭兇案刀手重組案情 警：兩疑犯內地涉偷渡被捕
火炭兇案刀手重組案情 警：兩疑犯內地涉偷渡被捕
港女菲訓練潛水不治 入境處：已聯繫家屬
港女菲訓練潛水不治 入境處：已聯繫家屬
聯合村清場 村民不滿未息 學生返村聞遷拆落淚 發展局：已多次寬限
聯合村清場 村民不滿未息 學生返村聞遷拆落淚 發展局：已多次寬限
稱集資搞演唱會 女子騙128萬罪成
稱集資搞演唱會 女子騙128萬罪成
空手道3將索償總會勝訴 官裁冷凍期政策越權
空手道3將索償總會勝訴 官裁冷凍期政策越權
黑臉琵鷺全球首破7000隻 后海灣反減一成 觀鳥會籲科技城「先保育後發展」
黑臉琵鷺全球首破7000隻 后海灣反減一成 觀鳥會籲科技城「先保育後發展」
活在灣區：北上體檢 檢查項目收費宜看清
活在灣區：北上體檢 檢查項目收費宜看清
活在灣區：廣深明起迎清明節小長假人流高峰
活在灣區：廣深明起迎清明節小長假人流高峰
活在灣區：穗擬推外賣電動單車專用號牌
活在灣區：穗擬推外賣電動單車專用號牌
【Emily】立會紀念品店年賺7.4萬 文具最好賣 刊物銷情淡
【Emily】立會紀念品店年賺7.4萬 文具最好賣 刊物銷情淡
【Emily】「牛角」下晝變DSE自修室 逾百的士義載打氣
【Emily】「牛角」下晝變DSE自修室 逾百的士義載打氣
【Emily】葉劉批港台「做咗訪問好耐都唔播」
【Emily】葉劉批港台「做咗訪問好耐都唔播」
【Emily】回顧香港行 星官唐振輝：街頭小菜好吸引
【Emily】回顧香港行 星官唐振輝：街頭小菜好吸引
【Emily】4‧27 last day 文苑飯莊：盼再相逢
【Emily】4‧27 last day 文苑飯莊：盼再相逢
【Emily】撐本地師傅 黃國請食紅豆椰汁斑蘭糕
【Emily】撐本地師傅 黃國請食紅豆椰汁斑蘭糕