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新光戲院租嘉禾黃埔再開鑼 月內公布詳情

【明報專訊】屹立北角53年的香港新光戲院上月結業，新光戲院行政總裁黎鑑鋒向本報證實已租下嘉禾黃埔戲院現址，月內將交代詳情。

昨日網上流傳一份新聞稿，稱「新光戲院大劇場」主席李居明已租賃嘉禾黃埔戲院用地，將變成「新光黃埔」，擬今年6月開幕。黎鑑鋒證實說法，稱留意到剛巧嘉禾黃埔租約到期，所以決定落戶黃埔，但黎拒絕透露何時計劃及開始洽談，以及租約期限等細節，稱稍後一併回應。

網傳的新聞稿亦稱，「新光黃埔」大堂將附設新光紀念博物展示區，公開讓觀眾入場前參觀；又稱李居明將成立基金為本土電影及粵劇提供宣傳贊助，推廣及支持觀眾在黃埔新地標消費，並將在開幕時公布一系列活化電影、粵劇及表演文化的計劃。文中提及「粵劇特朗普3.0」6月將在西九文化戲曲中心上演，並加入澤連斯基的角色。黎鑑鋒稱網傳的新聞稿內容非最終版本，目前尚在計劃中，將容後公布詳情。

上月結業 李居明曾稱「做另一新光」

新光戲院上月結業，李居明受訪時亦提及要思考如何延續「新光精神」，當時已透露「希望做出另一個新光」，又稱已收到不少計劃。至於嘉禾黃埔則已營運近16年，日前宣布本月10日起結業。嘉禾黃埔前身亦為戲院，由娛藝（UA）營運，1989年起開業直至2009年由嘉禾院線接手。

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