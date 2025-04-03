8幹隧上年度收益19.69億 3海隧齊賺 議員倡勿減價免礙交通

香港仔城門隧道料本年度續蝕

運輸及物流局交代各政府隧道2021/22至23/24年度的開支及收入，其中紅隧3個年度均錄得收益，介乎4.8億至6.6億元；東隧、大老山隧道及獅隧亦「三連賺」，但城門隧道和8號幹線則連續3年「見紅」，香港仔隧道在23/24年度亦轉盈為虧，蝕1600萬元。

老隧獅隧三連賺 田北辰倡分時段收費

當局預料，香隧及城隧在2025/26年度持續虧蝕，介乎2100萬及5200萬元；除了東隧及8號幹線需等待招標結果而未能估算開支，預料其餘4條現有收費隧道，以及5月起移交政府管理的欖隧均有盈利，其中紅隧和西隧料賺8.2億至8.3億元。

實政圓桌立法會議員田北辰建議政府視乎隧道賺蝕決定檢討方向，認為9條免費隧道、城隧及8號幹線可加價，賺錢的老隧及獅隧則應減價並分時段收費，確保不影響車流，但3條海隧不宜減價，因3隧定價涉及交通管理因素。

運物局：香港仔城門隧道34年未加價

運物局表示，政府檢討收費時會考慮交通管理需要及公眾可負擔程度，又以香隧和城隧為例，兩隧上年度錄得赤字，且收費水平34年來從未調整，料運輸署今年內完成檢討。