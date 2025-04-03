引進辦成立「發展組」助企業 今年料接觸350間

行政署在回覆交代，引進辦現有19名員工，當中包括3名非公務員首長級人員，截至2月，2024/25年度薪酬開支約1500萬元；引進辦至今引進的66間企業，82%來自內地、18%來自歐洲和北美，生命健康科技佔22間、人工智能與數據科學佔24間、金融科技佔8間、先進製造與新能源科技佔12間。署方預計，引進辦今年會接觸至少350間重點企業，料約一成是技術領先及增長潛力強大的中型企業。

引入66企業 82%來自內地

香港新方向議員張欣宇關注政府有否具體機制評估上述企業對經濟和創科生態的實際貢獻。行政署回覆稱，引進辦會透過定期會面和實地考察了解企業在投資、研發及創造就業方面的進展，同時會委派專人跟進每間重點企業，掌握其在港的發展情况。

署方稱，新成立的「產業生態發展組」將協助企業連繫本地具全球發展經驗的會計、法律、諮詢等專業服務機構，同時協助企業開拓本地及海外市場機遇，協調處理企業各類人才來港簽證申請等。