60高院刑事案重新排期 司法機構：法官有限審期超預期

反修例96%審結 國安案86%

整體而言，提交各級法院的2350多宗反修例案件及逾230宗國安案件中，司法機構稱截至今年2月已分別完成約96%及86%。

國安案須3官審 資源「更受壓」

翻查預算案，2024年單計高院原訟庭刑事案的平均輪候時間為369日，較2023年的352日稍增。司法機構在提交財委會的文件稱，因國安案件須由3名法官審理，使司法資源「更受壓」，同時稱裁判法院上訴案平均輪候時間已由2023年的208日減至去年的131日，同期區院刑事案由442日減至397日，預期各級法院未來數年輪候時間「逐步有較顯著的改善」。

司法機構近年加強對外交流，當局披露2025/26年度司法培訓及交流活動預算開支為430萬元，較前兩個年度的150萬及180萬元實際開支倍增，主要因舉辦更多培訓及交流活動，包括在港舉行、有內地法官參與的高級別司法研討會。司法機構又稱，今年第三季將在終院及高院大樓設立語音轉換文字系統，11月起修訂相關合約後，將在選定聆訊用系統製作謄本。

另外，本港法院近年處理多宗涉及同性、跨性別等性小眾權益司法覆核案，律政司回覆社福界議員狄志遠時稱，過去5年律政司處理9宗相關司法覆核案及上訴，至今總開支約1600多萬元，由於部分案件司法程序未完，訟費有待計算，可能會有進一步開支。