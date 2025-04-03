特首辦增聘兩新聞主任一司機 年涉266萬元

特首辦表示，需要額外人手及日常運作資源應付大量協調和統籌工作，新增有時限的新聞主任薪金為總薪級表第34至44薪點，即月薪82,330至119,650元；常額汽車司機薪金為第5至8薪點，即月薪19,535至23,585元。

特首辦今年度預算開支1.27億元，按年增加7.8%。特首辦解釋主要涉及辦公室人員薪酬額外支出，以及使用新媒體支援特首日常公務、電腦系統維修保護、保安等開支。

4前特首兩年3300活動

至於前任特首辦租金開支早前備受批評，行政署表示，前特首林鄭月娥的辦公室由金鐘太古廣場遷往灣仔入境事務大樓後，2025/26年度預算開支約363萬元，按年減少579萬元。署方又稱，4名前特首過去兩年共出席逾3300次推廣或禮節性的活動。

政策組做17民調 不公開「免推測」

多名議員亦關注特首政策組工作，政策組稱上年度共有20次考察和交流活動，開支約30萬元，另做17項民意調查，結果主要供特首及政府內部參考，為免引起不必要解讀推測，故不宜公開。人手編制方面，除了常額編制的47人，截至上月政策組聘用15名非首長級合約僱員。

部分議員問及政策組具體研究項目，未獲明確回覆。經民聯梁美芬問到政策組新一年就「香港的內部挑戰」研究的具體課題，政策組表示面對地緣政治複雜多變、部分經濟體貿易保護主義變本加厲、外圍環境持續動盪不安，需在各領域尋求突破。選委界馬逢國關注有否就香港未來發展方向做大規模諮詢或研究，政策組稱一直提升政府對長遠策略性議題的研究和倡議能力，會盡力為特首提供多方面觀點和研究基礎。