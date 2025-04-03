明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

周一鳴稱首要護國安 提文藝軟對抗 履新「一哥」3工作方向 美制裁「證警行動有效」

【明報專訊】新任警務處長周一鳴昨日履新，提到未來3個工作重點，首要是維護國家安全。他認為本港雖穩定下來，但「暗湧處處」，很多人以不同方式「軟對抗」，舉例以文化藝術及媒體嘗試煽動他人，需鞏固市民國安意識。對於剛卸任「一哥」的蕭澤頤被美國制裁，周形容美國以「野蠻行為」恫嚇打壓，證明警隊行動成功及有效，他不會擔心，反要思考「如何再做得更好，再做得更多」，將無畏無懼帶領警隊接受挑戰，相信制裁不影響警隊的國際合作。

國務院昨日任命周一鳴為警務處長，同時免去蕭澤頤職務。特首李家超稱，周一鳴在刑偵調查及情報蒐集等經驗豐富，深信他有力帶領警隊。至於昨起退休前休假的蕭澤頤，李形容他處理社會衝突時堅守崗位，決心守護香港及維護法治，任內亦採取有效措施遏制騙案及打擊犯罪活動。

現年52 警高層一般57歲退休

52歲的周一鳴1995年加入警隊，由見習督察做起，多年來從事刑事調查及情報蒐集工作，較為人熟悉是他於2019年反修例事件期間出任西九龍總區副指揮官，處理理大警民衝突。他其後3年間連升3級，由助理處長晉升至副處長（見表）。警隊高層一般退休年齡為57歲，若無人事變動，意味周可至少擔任「一哥」5年。

擬推「智慧警政」 鞏團隊文化

周一鳴昨日會見傳媒稱，很榮幸接任處長一職，上任後有3個工作重點，第一是維護國安及提升全民國安意識；第二是推動「智慧警政」提升行動及工作效率；第三是鞏固團隊文化，深化警員共同價值觀和歸屬感，並提供支援和發展機遇。

周形容《港區國安法》及《維護國家安全條例》如定海神針，過去數年社會穩定得來不易，有賴警隊付出及警民同心。至於如何評估市民是否支持警隊，他認為每個市民都想家園安全、外出時不用擔心，期望無論市民對警隊有何看法，都會繼續守法和支持警方打擊罪案，警方亦會加強與市民及各界接觸。

警方今年初拘捕12人，包括7名涉洗黑錢的休班警員，涉款約1050萬元，當中兩名警員亦涉詐騙。被問警員違紀是否愈趨嚴重，周一鳴說會以公平公正態度處理，若有違法絕不姑息，警隊內部亦有加強教育。

青少年工作「不會大變」

遊行批准否看主題能力

被問到反修例事件多名青年被捕、如何跟進未起訴個案，周稱警隊會依法處理，而蕭澤頤任內在青少年工作花了很多心機，工作方向不會有太大變動，期望青少年建立正確價值觀，不會成為騙案和性罪行受害者。至於在任期間會否批准遊行集會，他重申《基本法》賦予港人言論及集會自由，會視乎每宗申請的主題及申請人的舉行能力等做風險評估。

另外，行會召集人葉劉淑儀昨稱曾向部分被制裁官員了解，引述他們稱不受制裁威脅、不會影響工作，她相信周一鳴若因履行公務被制裁，一樣會忠於職守，不受無理威嚇影響。

相關字詞﹕反修例事件 制裁 軟對抗 國家安全 警務處長 周一鳴

上 / 下一篇新聞

DSE中文閱讀卷考書序 教師稱首見 指白話兩文體裁平均 整體易及格難高分
DSE中文閱讀卷考書序 教師稱首見 指白話兩文體裁平均 整體易及格難高分
寫作題「藏泥寶物」多人選 教師：提自身關係尤佳
寫作題「藏泥寶物」多人選 教師：提自身關係尤佳
本地考生85%「報到易」簽到
本地考生85%「報到易」簽到
以屏幕娛樂 八成中學生日花最少兩小時 較上一學年升 衛署提醒長用損健康
以屏幕娛樂 八成中學生日花最少兩小時 較上一學年升 衛署提醒長用損健康
特首辦增聘兩新聞主任一司機 年涉266萬元
特首辦增聘兩新聞主任一司機 年涉266萬元
60高院刑事案重新排期 司法機構：法官有限審期超預期
60高院刑事案重新排期 司法機構：法官有限審期超預期
引進辦成立「發展組」助企業 今年料接觸350間
引進辦成立「發展組」助企業 今年料接觸350間
8幹隧上年度收益19.69億 3海隧齊賺 議員倡勿減價免礙交通
8幹隧上年度收益19.69億 3海隧齊賺 議員倡勿減價免礙交通
新光戲院租嘉禾黃埔再開鑼 月內公布詳情
新光戲院租嘉禾黃埔再開鑼 月內公布詳情
馬會籃球博彩牌展諮詢 去年非法投注額900億
馬會籃球博彩牌展諮詢 去年非法投注額900億
按摩技師非禮女遊客囚3年 官斥迹近強姦
按摩技師非禮女遊客囚3年 官斥迹近強姦
瞞行蹤案王詩雅上訴 官關注林卓廷披露受查人判決
瞞行蹤案王詩雅上訴 官關注林卓廷披露受查人判決
理大「家長車」5人上訴 稱爬渠或入內非離開
理大「家長車」5人上訴 稱爬渠或入內非離開
立會議規研收緊修正案 或秘書處判斷有否改原意 部分議員反對
立會議規研收緊修正案 或秘書處判斷有否改原意 部分議員反對
輸勞議案顏汶羽提修正 邵家輝批刪最重要內容
輸勞議案顏汶羽提修正 邵家輝批刪最重要內容
火炭兇案刀手重組案情 警：兩疑犯內地涉偷渡被捕
火炭兇案刀手重組案情 警：兩疑犯內地涉偷渡被捕
港女菲訓練潛水不治 入境處：已聯繫家屬
港女菲訓練潛水不治 入境處：已聯繫家屬
聯合村清場 村民不滿未息 學生返村聞遷拆落淚 發展局：已多次寬限
聯合村清場 村民不滿未息 學生返村聞遷拆落淚 發展局：已多次寬限
稱集資搞演唱會 女子騙128萬罪成
稱集資搞演唱會 女子騙128萬罪成
空手道3將索償總會勝訴 官裁冷凍期政策越權
空手道3將索償總會勝訴 官裁冷凍期政策越權
黑臉琵鷺全球首破7000隻 后海灣反減一成 觀鳥會籲科技城「先保育後發展」
黑臉琵鷺全球首破7000隻 后海灣反減一成 觀鳥會籲科技城「先保育後發展」
活在灣區：北上體檢 檢查項目收費宜看清
活在灣區：北上體檢 檢查項目收費宜看清
活在灣區：廣深明起迎清明節小長假人流高峰
活在灣區：廣深明起迎清明節小長假人流高峰
活在灣區：穗擬推外賣電動單車專用號牌
活在灣區：穗擬推外賣電動單車專用號牌
【Emily】立會紀念品店年賺7.4萬 文具最好賣 刊物銷情淡
【Emily】立會紀念品店年賺7.4萬 文具最好賣 刊物銷情淡
【Emily】「牛角」下晝變DSE自修室 逾百的士義載打氣
【Emily】「牛角」下晝變DSE自修室 逾百的士義載打氣
【Emily】葉劉批港台「做咗訪問好耐都唔播」
【Emily】葉劉批港台「做咗訪問好耐都唔播」
【Emily】回顧香港行 星官唐振輝：街頭小菜好吸引
【Emily】回顧香港行 星官唐振輝：街頭小菜好吸引
【Emily】4‧27 last day 文苑飯莊：盼再相逢
【Emily】4‧27 last day 文苑飯莊：盼再相逢
【Emily】撐本地師傅 黃國請食紅豆椰汁斑蘭糕
【Emily】撐本地師傅 黃國請食紅豆椰汁斑蘭糕