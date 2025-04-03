周一鳴稱首要護國安 提文藝軟對抗 履新「一哥」3工作方向 美制裁「證警行動有效」

國務院昨日任命周一鳴為警務處長，同時免去蕭澤頤職務。特首李家超稱，周一鳴在刑偵調查及情報蒐集等經驗豐富，深信他有力帶領警隊。至於昨起退休前休假的蕭澤頤，李形容他處理社會衝突時堅守崗位，決心守護香港及維護法治，任內亦採取有效措施遏制騙案及打擊犯罪活動。

現年52 警高層一般57歲退休

52歲的周一鳴1995年加入警隊，由見習督察做起，多年來從事刑事調查及情報蒐集工作，較為人熟悉是他於2019年反修例事件期間出任西九龍總區副指揮官，處理理大警民衝突。他其後3年間連升3級，由助理處長晉升至副處長（見表）。警隊高層一般退休年齡為57歲，若無人事變動，意味周可至少擔任「一哥」5年。

擬推「智慧警政」 鞏團隊文化

周一鳴昨日會見傳媒稱，很榮幸接任處長一職，上任後有3個工作重點，第一是維護國安及提升全民國安意識；第二是推動「智慧警政」提升行動及工作效率；第三是鞏固團隊文化，深化警員共同價值觀和歸屬感，並提供支援和發展機遇。

周形容《港區國安法》及《維護國家安全條例》如定海神針，過去數年社會穩定得來不易，有賴警隊付出及警民同心。至於如何評估市民是否支持警隊，他認為每個市民都想家園安全、外出時不用擔心，期望無論市民對警隊有何看法，都會繼續守法和支持警方打擊罪案，警方亦會加強與市民及各界接觸。

警方今年初拘捕12人，包括7名涉洗黑錢的休班警員，涉款約1050萬元，當中兩名警員亦涉詐騙。被問警員違紀是否愈趨嚴重，周一鳴說會以公平公正態度處理，若有違法絕不姑息，警隊內部亦有加強教育。

青少年工作「不會大變」

遊行批准否看主題能力

被問到反修例事件多名青年被捕、如何跟進未起訴個案，周稱警隊會依法處理，而蕭澤頤任內在青少年工作花了很多心機，工作方向不會有太大變動，期望青少年建立正確價值觀，不會成為騙案和性罪行受害者。至於在任期間會否批准遊行集會，他重申《基本法》賦予港人言論及集會自由，會視乎每宗申請的主題及申請人的舉行能力等做風險評估。

另外，行會召集人葉劉淑儀昨稱曾向部分被制裁官員了解，引述他們稱不受制裁威脅、不會影響工作，她相信周一鳴若因履行公務被制裁，一樣會忠於職守，不受無理威嚇影響。