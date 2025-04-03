明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

以屏幕娛樂 八成中學生日花最少兩小時 較上一學年升 衛署提醒長用損健康

【明報專訊】衛生署昨公布學年學生健康服務2023/24周年報告，發現有61%中小學生每日花至少兩小時使用電子屏幕產品作娛樂用途，當中中學生更高達八成，且較上一學年上升。衛生署社會醫學顧問醫生（家庭及學生健康）張竹君形容情况令人關注，提醒長時間使用熒幕對健康有負面影響。

今次有25.7萬名小學生及17.3萬名中學生接受周年健康檢查，亦是新冠疫後首次全面恢復為所有中小學生提供周年健康檢查。衛生署2022/23學年只為小一至小六及中一至中三學生提供周年健康檢查。

報告指出，2023/24學年完成健康評估問卷的小學生中，有43.3%在一般上課日花兩個小時或以上使用電子屏幕產品作娛樂用途，雖較上一學年47.1%低，但較疫前高；中學生比例達80.9%，較上一學年78%高。

至於問卷是否涉及使用電子屏幕作學習用途的時間、會否建議學校平衡線上學習時長，張竹君稱問卷未特別問使用電子屏幕學習時長，又說每間學校情况不同，較難計算，但用來娛樂的時長可以控制。

倡避免兩歲以下用屏幕

張竹君表示，衛生署建議6至12歲小學生應限制每天花少於兩小時使用電子屏幕產品作娛樂用途，中學生則應學習有效管理時間，避免長時間使用電子屏幕。她建議家長避免兩歲以下幼童使用電子屏幕，2至5歲幼童則每日不應使用多於一小時，並應有家長陪同。

報告亦稱，過去12個月計劃自殺及試圖自殺學生比例微跌，降至疫前水平，惟張竹君強調問卷屬自我陳述，結果可能出現高估或低估。報告亦發現3%學生曾受網絡欺凌。

另有1.4%學生獲安排轉介至臨牀心理學家或其他機構評估和處理。張竹君說小學生主要因過度活躍、與同學相處等行為問題，中學生則較多為抑鬱、緊張和有自殺傾向等心理問題。

盧寵茂：不擬就使用時間訂硬指標

工聯會議員陸頌雄昨在立法會問當局會否立法限制或禁止0至3歲嬰幼兒使用電子屏幕產品，並考慮制訂中小學生及青少年使用電腦及網絡的指引。醫衛局長盧寵茂表示，立法規管需考慮公眾接受程度、執法可行性等，政府無立法計劃，亦不擬就減少嬰幼兒或學生電子屏幕使用時間訂立硬指標。

相關字詞﹕張竹君 心理健康 屏幕時間 衛生署 學童保健 學生健康服務

上 / 下一篇新聞

DSE中文閱讀卷考書序 教師稱首見 指白話兩文體裁平均 整體易及格難高分
DSE中文閱讀卷考書序 教師稱首見 指白話兩文體裁平均 整體易及格難高分
寫作題「藏泥寶物」多人選 教師：提自身關係尤佳
寫作題「藏泥寶物」多人選 教師：提自身關係尤佳
本地考生85%「報到易」簽到
本地考生85%「報到易」簽到
周一鳴稱首要護國安 提文藝軟對抗 履新「一哥」3工作方向 美制裁「證警行動有效」
周一鳴稱首要護國安 提文藝軟對抗 履新「一哥」3工作方向 美制裁「證警行動有效」
特首辦增聘兩新聞主任一司機 年涉266萬元
特首辦增聘兩新聞主任一司機 年涉266萬元
60高院刑事案重新排期 司法機構：法官有限審期超預期
60高院刑事案重新排期 司法機構：法官有限審期超預期
引進辦成立「發展組」助企業 今年料接觸350間
引進辦成立「發展組」助企業 今年料接觸350間
8幹隧上年度收益19.69億 3海隧齊賺 議員倡勿減價免礙交通
8幹隧上年度收益19.69億 3海隧齊賺 議員倡勿減價免礙交通
新光戲院租嘉禾黃埔再開鑼 月內公布詳情
新光戲院租嘉禾黃埔再開鑼 月內公布詳情
馬會籃球博彩牌展諮詢 去年非法投注額900億
馬會籃球博彩牌展諮詢 去年非法投注額900億
按摩技師非禮女遊客囚3年 官斥迹近強姦
按摩技師非禮女遊客囚3年 官斥迹近強姦
瞞行蹤案王詩雅上訴 官關注林卓廷披露受查人判決
瞞行蹤案王詩雅上訴 官關注林卓廷披露受查人判決
理大「家長車」5人上訴 稱爬渠或入內非離開
理大「家長車」5人上訴 稱爬渠或入內非離開
立會議規研收緊修正案 或秘書處判斷有否改原意 部分議員反對
立會議規研收緊修正案 或秘書處判斷有否改原意 部分議員反對
輸勞議案顏汶羽提修正 邵家輝批刪最重要內容
輸勞議案顏汶羽提修正 邵家輝批刪最重要內容
火炭兇案刀手重組案情 警：兩疑犯內地涉偷渡被捕
火炭兇案刀手重組案情 警：兩疑犯內地涉偷渡被捕
港女菲訓練潛水不治 入境處：已聯繫家屬
港女菲訓練潛水不治 入境處：已聯繫家屬
聯合村清場 村民不滿未息 學生返村聞遷拆落淚 發展局：已多次寬限
聯合村清場 村民不滿未息 學生返村聞遷拆落淚 發展局：已多次寬限
稱集資搞演唱會 女子騙128萬罪成
稱集資搞演唱會 女子騙128萬罪成
空手道3將索償總會勝訴 官裁冷凍期政策越權
空手道3將索償總會勝訴 官裁冷凍期政策越權
黑臉琵鷺全球首破7000隻 后海灣反減一成 觀鳥會籲科技城「先保育後發展」
黑臉琵鷺全球首破7000隻 后海灣反減一成 觀鳥會籲科技城「先保育後發展」
活在灣區：北上體檢 檢查項目收費宜看清
活在灣區：北上體檢 檢查項目收費宜看清
活在灣區：廣深明起迎清明節小長假人流高峰
活在灣區：廣深明起迎清明節小長假人流高峰
活在灣區：穗擬推外賣電動單車專用號牌
活在灣區：穗擬推外賣電動單車專用號牌
【Emily】立會紀念品店年賺7.4萬 文具最好賣 刊物銷情淡
【Emily】立會紀念品店年賺7.4萬 文具最好賣 刊物銷情淡
【Emily】「牛角」下晝變DSE自修室 逾百的士義載打氣
【Emily】「牛角」下晝變DSE自修室 逾百的士義載打氣
【Emily】葉劉批港台「做咗訪問好耐都唔播」
【Emily】葉劉批港台「做咗訪問好耐都唔播」
【Emily】回顧香港行 星官唐振輝：街頭小菜好吸引
【Emily】回顧香港行 星官唐振輝：街頭小菜好吸引
【Emily】4‧27 last day 文苑飯莊：盼再相逢
【Emily】4‧27 last day 文苑飯莊：盼再相逢
【Emily】撐本地師傅 黃國請食紅豆椰汁斑蘭糕
【Emily】撐本地師傅 黃國請食紅豆椰汁斑蘭糕