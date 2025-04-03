寫作題「藏泥寶物」多人選 教師：提自身關係尤佳

考生馮同學選答「藏在泥土中的寶物」，以自身籃球運動員的經驗為題，寫中四時把比賽所得獎牌藏於時間囊，待畢業時開封，反思當年一次比賽自視過高僅奪銀牌的遺憾回憶。

中華傳道會劉永生中學助理校長兼中文科主任黃佩雯稱，考生需解釋寶物藏於泥土而非夾萬等地方的原因，並說明寶物珍貴之處。同校中文科主任許真真指出，考生能否以細緻片段呈現「寶物」與自身關係屬高分要訣。

「為不完美添色彩」 有考生寫單親家庭

考生張同學昨選作「為不完美添色彩」，寫自己雖出身單親家庭，但未有耿耿於懷，反而更珍惜眼前人。教師黃佩雯稱，該題是開放題，有發揮空間，考生普遍應能理解人生有許多不完美，但如何為不完美「添色彩」、「添什麼色彩」是扣題關鍵。陳樹渠紀念中學資深中文科教師曹順祥表示，若考生誤把不完美當作完美來寫則屬偏題，有可能未達第二級。

另一作文選答題「行事要量力而為，勉強沒有好結果」及「要踏出舒適圈，才可以突破能力的界限」，請考生談談兩個觀點。黃佩雯稱題目格式近乎去年「倒模」，甚至更易發揮，舉例考生能從生活找例子，如學習和選大學時如何量力而為、成功人士如何突破舒適圈等。曹順祥稱，題目中兩大觀念非截然相反、非黑即白，考生需寫到多種層次並舉出有力例子。問及近年學生是否較少以社會議題入題，曹稱以往媒體多報道某類事件，學生自然有印象，而「現在沒什麼外在事物影響」，少了學生寫作時提及社會議題。