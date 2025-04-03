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DSE中文閱讀卷考書序 教師稱首見 指白話兩文體裁平均 整體易及格難高分

【明報專訊】中學文憑試（DSE）中文科昨約4.8萬名考生應考。其中閱讀卷設兩篇白話文，分別為內地女作家蔣方舟〈我們都曾以為自己會是小說的主人公〉的節錄及台灣作家兼大學教授柯裕棻〈比正路還長的巷子〉。前者引卡夫卡等作家論小說價值，後者描寫城鄉巷子，抒發人生感悟。有資深中文科教師表示，兩文體裁平均，整體易及格難高分，部分題目問及人生觀，年輕考生或較難掌握。

引卡夫卡論小說價值 教師：立意直白

DSE中文科分閱讀及寫作兩卷（見表），均在昨日完成。閱讀卷〈小說〉是內地作家蔣方舟在著作《主人公：蔣方舟重返文學群星閃耀時》的序言，文中提及卡夫卡及王小波等著名作家。陳樹渠紀念中學資深中文科教師曹順祥說，文章以文藝寫法說明小說對人生的改變，印象中考評局未曾以作品序言出題，又稱曾有學生告訴他閱讀時習慣跳過序言。中華傳道會劉永生中學助理校長兼中文科主任黃佩雯稱，該文直接道出立意和觀點，加上較少運用比喻和象徵等修辭，相信沒文學底子學生亦能應付。

另一白話談人生感悟 學生或難懂

卷中另一篇白話文〈比正路還長的巷子〉，從觀察城鄉的巷子談到人生感悟。中華傳道會劉永生中學中文科主任許真真指出，試題問各種巷子的特點與不同的人生處境有何相似地方，程度較深，但該題以表格填充形式提問，有助學生理解。曹順祥亦稱，考核人生觀的題目較艱深，10多歲考生人生經驗有限，較難理解文中寓意，但今年兩篇白話文不設比較問法，料難度降低。

文言考安史之亂兩書述評

至於文言文，考材是司馬光《資治通鑑》記述安史之亂的部分，以及後世學者王若虛對事件評價《滹南遺老集》摘錄。考評局「考核簡介」稱，前者記張巡和許遠守城抗賊，暗含作者對兩人的同情和肯定；後者則批評張、許，反駁為兩人開脫的說法，探討「仁」和「忠」 的意義和價值。黃佩雯稱，考評局特意為考生提供文章簡介，又稱該部分總分15分，選擇題佔8分，考文章內容和語譯，兩篇文言文難度較往年容易，又說長題目毋須交代個人觀點，相信學生普遍掌握內容。

閱讀卷甲部考「範文」，包括《論仁、論孝、論君子》、《山居秋暝》和《六國論》 。許真真稱，考生熟記內容和語譯便會合格，惟一題問及《山居秋暝》中「明月松間照」如何寄寓作者的高潔品格，難度較高，坊間教科書甚或「天書」亦沒着墨太多，考核臨場文學賞析能力。考生Alex稱中文科較往年易，文言文較易理解並非「妖魔鬼怪」，笑說「終於唔洗再儒家、道家，可以歸家！」

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕六國論 安史之亂 蔣方舟 柯裕棻 閱讀卷 中文科 中學文憑試（DSE）

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