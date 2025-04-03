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【Emily】立會紀念品店年賺7.4萬 文具最好賣 刊物銷情淡

【明報專訊】立法會地下有間紀念品店，根據立法會秘書處提交財委會嘅文件，近3個財政年度都有盈利，2024/25年度頭11個月賺7.4萬多元，當中最賣得嘅紀念品係文具，同期賣出5790件，銷售額18.6萬元，佔總銷售額三成，最唔賣得嘅係出版刊物，只賣出39件，銷售額8040元。

就政府開支預算，政府部門回覆議員嘅提問陸續上載，其中民建聯梁熙關注立法會向市民推廣嘅工作。秘書處回覆，2024/25年度首11個月舉辦1084次導賞團，超過3萬人參加，較前兩個年度多。

同期紀念品店嘅收入都增加，收入約58.6萬元，比2023/24年度全年嘅57.7萬元多，但由於營運成本增加，當中包括信用卡同八達通卡嘅佣金收費，令盈利由上年度全年近15萬元減至7.4萬多元。

新升降機系統130宗故障

立法會擴建工程包括換智能升降機，文件顯示升降機系統自2023年12月啟用，秘書處累計接到130宗故障個案同38宗投訴，其中107宗故障涉及觸控鍵盤、顯示屏或升降機門故障，投訴就主要係升降機門開合速度同信息顯示不足。

工程完成後，秘書處上年12月安排人手幫議員搬議辦，搬遷開支總額約157萬元，包括用75萬聘請搬運公司、向議員發65萬特別津貼，清潔、除甲醛同霧化消毒、租用空氣清新機等共17萬元。

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