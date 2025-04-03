明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞
活在灣區

港聞二

活在灣區：北上體檢 檢查項目收費宜看清

【明報專訊】內地醫療費用往往較本港低，近年不少港人除了會選擇到內地就醫外，也會到內地醫院接受身體檢查，選擇體檢套餐時勿只着眼於收費，還要留意套餐項目是否符合自身需要。

明報記者 劉敬華

目前於本港做相對全面的身體檢查，若選擇體檢中心，收費每每以千元起計，如果選擇到私家醫院接受體檢，收費動輒數千元。以香港浸信會醫院日間醫療中心的智選健康檢查計劃標準體檢套餐為例，收費2100港元，又如養和醫院的健康檢查計劃B，該計劃的收費9060港元（見表）。

內地全面體檢 收費低至數百

反觀於內地醫院做相對全面的體檢，收費可低至數百元，以深圳博愛曙光醫院的體檢套餐為例，該醫院的大眾基礎體檢套餐，檢查項目包括肝腎功能檢查、8項超聲波檢查、骨密度檢查、胸部X光、幽門螺旋桿菌檢查及腫瘤三項篩查等多項檢查，套餐收費728元人民幣；若選擇該醫院檢測項目較少的個人常規體檢套餐，檢查項目包括肝腎功能檢查、7項超聲波檢查、骨密度檢查及5項免疫檢查等，套餐收費更可降至468元人民幣。

男性女性專門檢測 收費較高

選擇體檢套餐切勿只着眼於收費，還要考慮是否符合自身需要，如是否需要於定期的全面體檢中包括專門檢測男性或女性疾病的項目，一般而言此類體檢收費會較高，現時於內地亦有約千元人民幣的選擇。以香港大學深圳醫院體檢中心的體檢套餐為例，其中適合18至49歲男士的男性健康體檢套餐計劃（M1套餐），檢查項目中便包括超聲波檢查前列腺，此套餐選擇胸部正位片（即X光片）收費為660.9元人民幣，選擇胸部CT平掃（電腦斷層掃描）收費為1100.9元人民幣；又如選擇該中心適合18至49歲女士的女性健康體檢套餐計劃（F1套餐），檢查項目中可包括超聲波檢查經腹部子宮附件或經陰道子宮附件，此套餐選擇胸部正位片收費為868.9元人民幣，選擇胸部CT平掃收費為1308.9元人民幣。

有專為長者而設體檢套餐

除了專為男女疾病而設的體檢計劃，年長人士也可能需要較多的檢查項目，再以香港大學深圳醫院體檢中心的體檢套餐為例，其中適合65歲以上男士的男性健康體檢套餐計劃（M3套餐），套餐內除包括M1套餐所提供的檢查項目外，還包括眼壓測定、國際前列腺症狀評分（IPSS）及老年簡易智力測試（AMT）等，收費方面若選擇胸部正位片為778.9元人民幣，而選擇胸部CT平掃收費則為1218.9元人民幣。

部分內地醫院可用港醫療券

對於長者，還可留意目前部分可用本港醫療券的深圳醫院，所提供的體檢優惠計劃，如深圳新風和睦家醫院的香港長者醫療券專屬體檢套餐，其中基礎套餐的長者醫療券優惠價為1500元人民幣，而進階套餐的長者醫療券優惠價為3500元人民幣。

[活在灣區]

上 / 下一篇新聞

DSE中文閱讀卷考書序 教師稱首見 指白話兩文體裁平均 整體易及格難高分
DSE中文閱讀卷考書序 教師稱首見 指白話兩文體裁平均 整體易及格難高分
寫作題「藏泥寶物」多人選 教師：提自身關係尤佳
寫作題「藏泥寶物」多人選 教師：提自身關係尤佳
本地考生85%「報到易」簽到
本地考生85%「報到易」簽到
以屏幕娛樂 八成中學生日花最少兩小時 較上一學年升 衛署提醒長用損健康
以屏幕娛樂 八成中學生日花最少兩小時 較上一學年升 衛署提醒長用損健康
周一鳴稱首要護國安 提文藝軟對抗 履新「一哥」3工作方向 美制裁「證警行動有效」
周一鳴稱首要護國安 提文藝軟對抗 履新「一哥」3工作方向 美制裁「證警行動有效」
特首辦增聘兩新聞主任一司機 年涉266萬元
特首辦增聘兩新聞主任一司機 年涉266萬元
60高院刑事案重新排期 司法機構：法官有限審期超預期
60高院刑事案重新排期 司法機構：法官有限審期超預期
引進辦成立「發展組」助企業 今年料接觸350間
引進辦成立「發展組」助企業 今年料接觸350間
8幹隧上年度收益19.69億 3海隧齊賺 議員倡勿減價免礙交通
8幹隧上年度收益19.69億 3海隧齊賺 議員倡勿減價免礙交通
新光戲院租嘉禾黃埔再開鑼 月內公布詳情
新光戲院租嘉禾黃埔再開鑼 月內公布詳情
馬會籃球博彩牌展諮詢 去年非法投注額900億
馬會籃球博彩牌展諮詢 去年非法投注額900億
按摩技師非禮女遊客囚3年 官斥迹近強姦
按摩技師非禮女遊客囚3年 官斥迹近強姦
瞞行蹤案王詩雅上訴 官關注林卓廷披露受查人判決
瞞行蹤案王詩雅上訴 官關注林卓廷披露受查人判決
理大「家長車」5人上訴 稱爬渠或入內非離開
理大「家長車」5人上訴 稱爬渠或入內非離開
立會議規研收緊修正案 或秘書處判斷有否改原意 部分議員反對
立會議規研收緊修正案 或秘書處判斷有否改原意 部分議員反對
輸勞議案顏汶羽提修正 邵家輝批刪最重要內容
輸勞議案顏汶羽提修正 邵家輝批刪最重要內容
火炭兇案刀手重組案情 警：兩疑犯內地涉偷渡被捕
火炭兇案刀手重組案情 警：兩疑犯內地涉偷渡被捕
港女菲訓練潛水不治 入境處：已聯繫家屬
港女菲訓練潛水不治 入境處：已聯繫家屬
聯合村清場 村民不滿未息 學生返村聞遷拆落淚 發展局：已多次寬限
聯合村清場 村民不滿未息 學生返村聞遷拆落淚 發展局：已多次寬限
稱集資搞演唱會 女子騙128萬罪成
稱集資搞演唱會 女子騙128萬罪成
空手道3將索償總會勝訴 官裁冷凍期政策越權
空手道3將索償總會勝訴 官裁冷凍期政策越權
黑臉琵鷺全球首破7000隻 后海灣反減一成 觀鳥會籲科技城「先保育後發展」
黑臉琵鷺全球首破7000隻 后海灣反減一成 觀鳥會籲科技城「先保育後發展」
活在灣區：廣深明起迎清明節小長假人流高峰
活在灣區：廣深明起迎清明節小長假人流高峰
活在灣區：穗擬推外賣電動單車專用號牌
活在灣區：穗擬推外賣電動單車專用號牌
【Emily】立會紀念品店年賺7.4萬 文具最好賣 刊物銷情淡
【Emily】立會紀念品店年賺7.4萬 文具最好賣 刊物銷情淡
【Emily】「牛角」下晝變DSE自修室 逾百的士義載打氣
【Emily】「牛角」下晝變DSE自修室 逾百的士義載打氣
【Emily】葉劉批港台「做咗訪問好耐都唔播」
【Emily】葉劉批港台「做咗訪問好耐都唔播」
【Emily】回顧香港行 星官唐振輝：街頭小菜好吸引
【Emily】回顧香港行 星官唐振輝：街頭小菜好吸引
【Emily】4‧27 last day 文苑飯莊：盼再相逢
【Emily】4‧27 last day 文苑飯莊：盼再相逢
【Emily】撐本地師傅 黃國請食紅豆椰汁斑蘭糕
【Emily】撐本地師傅 黃國請食紅豆椰汁斑蘭糕