黑臉琵鷺全球首破7000隻 后海灣反減一成 觀鳥會籲科技城「先保育後發展」

港佔全球4.6% 較2011年大減

是次普查於今年1月17至19日舉行，動員全球逾200名保育專家和義工，觀察大陸、香港、台灣、日本、韓國等共11個黑臉琵鷺過冬地區，本港主要是后海灣地區，涵蓋米埔保護區。觀鳥會稱，今次觀察中全球錄得7081隻黑臉琵鷺，按年增93隻（1.3%），主要度冬地區數量均見增長，后海灣則少47隻，跌幅12.5%。

余日東認為減幅與濕地面積和質素有關，若本港濕地面積未來無法增加甚至減少，將難吸引更多黑臉琵鷺度冬，最壞情况是牠們或放棄來港。余說，后海灣有高質素魚塘、濕地及泥灘，一直是黑臉琵鷺主要度冬地之一，惟因該範圍多是「內灣」、屬內陸濕地，面積難再擴大，而新田工程涉及填塘，會導致黑臉琵鷺棲息地減少。至於港深西部鐵路，他稱若建海底隧道，對生態環境的破壞會較小。

余日東亦提及，錦田河段兩岸有許多非本地海桑及紅樹迅速生長，料屬植物入侵所致，指入侵樹種較本地種更高大，會阻擋黑臉琵鷺用長嘴覓食，呼籲安排人手清除。他認為未來應重整恢復早前被破壞的濕地，亦希望政府轉向「先保育後發展」模式，冀可擴大米埔保護區面積，並加快三寶樹生態公園建設。他亦建議仿效內地經驗設「生態紅線」，劃定紅線內區域不可用於開發。

全球增幅放緩 籲復育繁殖地

至於全球情况，余提到離岸風電場或影響黑臉琵鷺遷徙，曾追蹤到有黑臉琵鷺穿越黃海水域時遇上風電場被迫折返，約一個月後死亡，其他威脅則包括族群正面臨肉毒桿菌和禽流感風險。觀鳥會提醒，今年黑臉琵鷺全球數量雖有突破，但增幅放緩至1%，為10年來第二低，增長或接近樽頸，呼籲全球訂立更積極保育目標，復育更多黑臉琵鷺繁殖地和度冬地。