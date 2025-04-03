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港聞二

空手道3將索償總會勝訴 官裁冷凍期政策越權

【明報專訊】中國香港空手道總會實施「冷凍期」政策，若空手道運動員更換道場，或會失去精英運動員資格。曾被「雪藏」的空手道運動員羅展鵬、羅心汶和舒晴，分別於2017年及2019年入稟向空手道總會索償。高院昨日裁定，冷凍期政策與推廣空手道發展的宗旨背道而馳，裁定政策越權，總會須向羅展鵬賠逾130萬元，向另外兩人賠逾19萬元及7萬元。

轉會需「凍」4月 官：違推廣宗旨

3案原告是羅展鵬、由母親張桃英代表入稟的羅心汶，以及由父親舒展鵬代表的舒晴；被告為中國香港空手道總會有限公司（下稱總會）。本案源於2013年，總會執委會通過冷凍期政策，港隊運動員和潛質運動員等提出轉會後要實施4個月冷凍期，方可重新申請入隊。3人均在冷凍期後喪失精英運動員資格（見表）。

總會稱尊師重道 官：實為保障道場

總會主席梁為文早前供稱，空手道的「道」代表尊師重道，運動員應留在道場指導晚輩；若容許精英運動員轉會，不利空手道發展。法官歐陽浩榮在判辭稱，梁無出席2013年相關會議，大部分供辭屬「傳聞證供」，法庭不予採納。

一原告失精英資格 4個月零收入

法官引述執委會紀錄表示，冷凍期政策旨在鼓勵學員回饋道場，無提及尊師重道；即使運動員轉會，不代表無尊師重道。法官裁定政策目的不涉尊師重道，真正目的是限制有質素的運動員轉會，以保護道場所屬的空手道會決策人。

法官又形容冷凍期政策衍生「殘酷現實」，無論運動員為何轉會，都要承受嚴重後果。以羅展鵬為例，他失去精英運動員身分，至少4個月無收入，亦無法接受體院訓練，事業發展有重大影響。羅心汶和舒晴雖非全職運動員，但也失去體院支援。法官稱看不到政策有助推廣空手道，相反阻止了運動員基於恰當原因轉會，令他們無法在心儀道場學習。

政策2013年通過 總會事前接投訴

法官引述文件指出，總會2013年7月收到一運動員離開道場的投訴，兩日後就通過冷凍期政策，顯示政策只為保障空手道會決策人，超出總會的權力範圍，並漠視個別運動員福祉。法官斥政策限制選擇道場的自由，有違推廣空手道宗旨，裁定政策越權。

考慮3名原告失去體院膳食和資助等，法官下令總會向3人賠償130萬、19萬及7萬元，另須支付訟費。

【案件編號：HCA529/17等】

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