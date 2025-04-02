明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

星群的士車隊試運3月 稱接單價多街客84%

【明報專訊】政府早前批出的5支的士車隊最遲需於7月前服務，業內近日傳出車隊招聘司機困難。「星群的士」車隊去年12月起試運，星群的士執行董事鄭敏怡昨日接受本報查詢稱，車隊今年首3個月試運期間成績理想，已提供逾4.4萬個行程，反映市場對車隊的士有需求，惟亦承認聘請人手有困難，其車隊需255輛的士可投入服務才獲正式發車隊牌照，即需約500名司機，現時距離目標仍有些「遙遠」。她盼用訂單量吸引司機加入，稱數據亦顯示經車隊接單平均單價較接街客的高。

暫載4.4萬程 「證市場需求」

據運輸署發牌條件，車隊投入服務時車輛數目須達申請規模六成，星群申請的車隊規模為425輛6人座豪華的士，即需約255輛的士可服務才可正式獲發牌。鄭敏怡指出，以一輛的士分早夜更計，即至少需約500名司機才足以營運250多輛的士，以現時招聘進度，車隊目前暫僅60多輛的士服務。鄭敏怡直言本身業內司機已短缺，車隊請人比想像中難，建議政府容許試運車隊亦可使用位於各口岸及機場的車隊專屬的士上落客位，令司機有信心入車隊接客有優勢。

招聘距獲牌目標「有些遙遠」

被問需否以「銀彈」搶人，鄭說比起獎金，相信司機更重視入車隊長遠能否增加收入。她稱對車隊生意樂觀，今年1至3月試運期間訂單量持續增長，2月升27%，3月更升520%。數據亦顯示，經車隊平台接單平均單價較司機「接街客」高約84%，即車隊單價約268元，街客單價約146元。

鄭敏怡又稱，其車隊不論是租車或僱員制司機均只需交車租，毋須與車隊攤分營業額，日夜更車租約500元，與現時市場相若。僱員制司機職務上需兼任管理司機，每月底薪達1萬元。

相關字詞﹕的士 星群的士 的士車隊

上 / 下一篇新聞

美制裁林定國蕭澤頤等 累計48人 新增6官員 京「將予反制」港強烈譴責
美制裁林定國蕭澤頤等 累計48人 新增6官員 京「將予反制」港強烈譴責
美《香港政策法》報告：安全部門監視民主派 特區5000字斥失實 「為政治利益創作」
美《香港政策法》報告：安全部門監視民主派 特區5000字斥失實 「為政治利益創作」
蕭澤頤退任 同袍夾道歡送
蕭澤頤退任 同袍夾道歡送
披露游乃強受查 林卓廷恢復定罪 官裁毋須提指明罪行亦犯禁 律政司終極勝訴
披露游乃強受查 林卓廷恢復定罪 官裁毋須提指明罪行亦犯禁 律政司終極勝訴
1996年修例收窄禁披露範圍 兩官撐字面詮釋更近立法宗旨
1996年修例收窄禁披露範圍 兩官撐字面詮釋更近立法宗旨
大狀稱為免損公眾利益 「合理解釋」仍可作辯護
大狀稱為免損公眾利益 「合理解釋」仍可作辯護
元朗套丁案表證成立 辯方擬提憲法爭議
元朗套丁案表證成立 辯方擬提憲法爭議
峻然、聚然首日收1200表 相若朗然 房協：優先配額少盡用 一般申請人仍有機會
峻然、聚然首日收1200表 相若朗然 房協：優先配額少盡用 一般申請人仍有機會
睇片聲浪掀爭執 城大內地男涉打人襲警 遭噴椒制服 涉7罪被捕
睇片聲浪掀爭執 城大內地男涉打人襲警 遭噴椒制服 涉7罪被捕
天橋寫字斥共產黨 漢認煽動刑毁囚10月
天橋寫字斥共產黨 漢認煽動刑毁囚10月
城大女廁現針孔攝錄機 警查窺淫罪
城大女廁現針孔攝錄機 警查窺淫罪
按摩師圖姦顧客脫罪 非禮罪成
按摩師圖姦顧客脫罪 非禮罪成
區會會見市民計劃 將增街站接收意見
區會會見市民計劃 將增街站接收意見
約數交代處理查詢數字 新民黨陳健浚：無詳錄
約數交代處理查詢數字 新民黨陳健浚：無詳錄
火炭斬殺黑漢案 潛逃疑犯泰國落網
火炭斬殺黑漢案 潛逃疑犯泰國落網
反恐二案控方舉證畢 專家解釋墓碑型炸彈 24格炸藥確保完全爆炸
反恐二案控方舉證畢 專家解釋墓碑型炸彈 24格炸藥確保完全爆炸
DSE首日筆試「報到易」暢順 今考核心科「嚴陣以待」
DSE首日筆試「報到易」暢順 今考核心科「嚴陣以待」
特稿：緬甸歷疫情戰亂地震 宣明會籲全球支援
特稿：緬甸歷疫情戰亂地震 宣明會籲全球支援
保華建築恢復啟德供冷系統工程 高院：符債權人利益
保華建築恢復啟德供冷系統工程 高院：符債權人利益
灣區熱搜：小型質子抗癌儀 受限政策難推廣 一機一證逐台審批 醫企盼拆牆鬆綁
灣區熱搜：小型質子抗癌儀 受限政策難推廣 一機一證逐台審批 醫企盼拆牆鬆綁
灣區熱搜：廣州基地料明年投產 面向東南亞
灣區熱搜：廣州基地料明年投產 面向東南亞
灣區熱搜：穗專家料大型質子儀可升「閃速」 小型前景未明
灣區熱搜：穗專家料大型質子儀可升「閃速」 小型前景未明
【Emily】醫管局跟政府推育兒假 每年3日 護士讚安排「前無古人」
【Emily】醫管局跟政府推育兒假 每年3日 護士讚安排「前無古人」
【Emily】高山道社區客廳開幕 吃「學」玩樂全支援
【Emily】高山道社區客廳開幕 吃「學」玩樂全支援
【Emily】迪士尼20周年 加碼捐20萬張門票畀NGO
【Emily】迪士尼20周年 加碼捐20萬張門票畀NGO
【Emily】地區青年委員會換屆 「蛋撻王」「的士大王」有份
【Emily】地區青年委員會換屆 「蛋撻王」「的士大王」有份
【Emily】洪雯探劏房戶 嘆要管理「不切實際期望」
【Emily】洪雯探劏房戶 嘆要管理「不切實際期望」
【Emily】劉頴匡女友「陪坐監」相流出 原來係AI搞作
【Emily】劉頴匡女友「陪坐監」相流出 原來係AI搞作