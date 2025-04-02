星群的士車隊試運3月 稱接單價多街客84%

暫載4.4萬程 「證市場需求」

據運輸署發牌條件，車隊投入服務時車輛數目須達申請規模六成，星群申請的車隊規模為425輛6人座豪華的士，即需約255輛的士可服務才可正式獲發牌。鄭敏怡指出，以一輛的士分早夜更計，即至少需約500名司機才足以營運250多輛的士，以現時招聘進度，車隊目前暫僅60多輛的士服務。鄭敏怡直言本身業內司機已短缺，車隊請人比想像中難，建議政府容許試運車隊亦可使用位於各口岸及機場的車隊專屬的士上落客位，令司機有信心入車隊接客有優勢。

招聘距獲牌目標「有些遙遠」

被問需否以「銀彈」搶人，鄭說比起獎金，相信司機更重視入車隊長遠能否增加收入。她稱對車隊生意樂觀，今年1至3月試運期間訂單量持續增長，2月升27%，3月更升520%。數據亦顯示，經車隊平台接單平均單價較司機「接街客」高約84%，即車隊單價約268元，街客單價約146元。

鄭敏怡又稱，其車隊不論是租車或僱員制司機均只需交車租，毋須與車隊攤分營業額，日夜更車租約500元，與現時市場相若。僱員制司機職務上需兼任管理司機，每月底薪達1萬元。