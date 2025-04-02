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港聞二

睇片聲浪掀爭執 城大內地男涉打人襲警 遭噴椒制服 涉7罪被捕

【明報專訊】香港城市大學前日發生傷人及襲警事件，一名23歲內地男子疑在飯堂大聲播片，一名女子上前勸阻，結果被人用手及椅子襲擊，飯堂男職員制止亦同樣被襲，上衣疑被人扯爛。涉事男子其後與到場警員於圖書館追逐糾纏，警員最終出動胡椒噴霧制服他。男子涉嫌傷人、襲警等共7宗罪被捕。

女子勸阻播片 被打被奪銀包

事發前日（3月31日）上午10時許，警方接報一名23歲王姓男子在城大一飯堂與39歲黃姓女子因瑣事爭執。據悉，王觀看影片時聲浪過大，其間以手及一張椅襲擊黃，並奪去對方銀包，內有970元及信用卡，57歲胡姓飯堂男職員上前制止時亦被王襲擊，王其後逃去。

毁隨身攝錄機 3警送院

警方稱，警員到場後在校內圖書館截獲王，王情緒激動拒絕合作，其間毁壞一名警員的隨身攝錄機，並襲擊兩名警員，其後嘗試逃走時襲擊一名21歲夏姓男子，在場3名警員向王口頭警告不果，遂以胡椒噴霧制服他。

警方初步調查後拘捕王，他涉嫌傷人、普通襲擊、盜竊、阻礙警務人員執行職務、刑毁、襲警及拒捕，警員在他身上起回失物。據悉，王與男女事主互不相識。事件中女事主手傷、胡姓男事主鼻流血，3名警員分別胸、頭、手及面受傷，送院治理。夏姓男子無表面傷勢，毋須送院。

根據網上流傳片段，涉案男子穿白色短袖衫，與兩名警員糾纏期間，曾將警員推開，並將一名警員摔倒在地，其後跑入圖書館，警員尾隨喝止。城大回覆稱，事件已交警方處理，校方無其他補充。

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