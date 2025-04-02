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峻然、聚然首日收1200表 相若朗然 房協：優先配額少盡用 一般申請人仍有機會

【明報專訊】房協資助出售房屋項目觀塘「峻然」及粉嶺「聚然」共1604伙，昨起開始接受申請。房協表示首日截至下午5時接獲近1200份申請表，與上期推售安達臣道「朗然」同日收約1200份申請表的反應相若。房協又稱按過去經驗，縱使今期預留約四成配額予「家有長者」及「家有初生」申請人，相信一般申請人仍有揀樓機會。有立法會議員認為首日申請反應算理想，相信可錄超額認購，對兩個項目單位可售罄持審慎樂觀態度。

不少市民昨赴房協位於大坑的申請組辦公室索取及遞交申請表，部分認為峻然鄰近市中心，位置方便，單位定價合理。房協表示，聚然及峻然示範單位自3月27日開放至昨午5時，累計超過4100人次參觀。

公屋富戶政策收緊 綠表料增

粉嶺馬會道的聚然提供644個實用面積302至616平方呎的單位，售價介乎230.7萬至547.1萬元，呎價7582至8881元；觀塘安達臣道R2-4用地的峻然提供960個實用面積302至664平方呎的單位，售價介乎249.7萬至636.7萬元，呎價8084至9669元。兩者均提供一房至三房單位，並首次引入「家有長者」及「家有初生」優先選樓安排，有四成單位供優先選購，其餘六成讓受重建影響的房協出租屋邨居民優先認購。房協稱按照以往經驗，受重建影響居民甚少盡用優先認購配額，相信一般申請人仍有選購機會，同時估計因應政府收緊公屋富戶政策，今期綠表申請數字會相應增加。

同區3項目 朗然倘現貨尾明年推

房協早前公布聚然及峻然在今年6月公布抽籤結果、第四季揀樓，預計關鍵日期為2027年9月30日；而朗然422伙會先於前述兩個項目揀樓。被問及倘若朗然賣剩單位，會否安排今期推售兩個項目時一併重售，房協表示按過去做法，朗然賣剩單位會待明年再有資助出售房屋項目時才重推。

此外，房協在安達臣道現有3個資助出售房屋項目，除了朗然及峻然，尚有景觀最佳及單位最多的R2-2號地盤，該項目按計劃將建5幢分層住宅大廈，共提供約1400伙，惟因2022年9月發生天秤倒塌3死工業意外，工程一度暫停，預計延至2026年落成。被問會否明年推售該項目，房協表示，根據一手樓銷售條例，未能回應有關資料，稱明年推售資助出售單位數目不會較今年少。

梁文廣稱反應算理想 信超額認購

房委會委員、立法會議員梁文廣表示，房協兩個項目首日申請反應算理想，因資助出售房屋市場面對私樓競爭，但他認為今期峻然市值七折平均呎價只是8960元，相對私樓算是吸引，相信仍可錄得超額認購，對單位可售罄持審慎樂觀態度。

翻查資料，房協2023年11月推售朗然共收12,969份有效申請表，超額認購近30倍；2017年11月推售將軍澳「翠嶺峰」和屯門「翠鳴臺」共620伙，接獲94,389份申請表，超額認購151倍。

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