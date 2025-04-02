元朗套丁案表證成立 辯方擬提憲法爭議

被告王光榮（72歲）及程振明（65歲）同否認一項串謀詐騙罪，控罪涉及串謀142名新界原居民一同詐騙地政總署，誘使署方批出興建丁屋牌照。

兩被告不作供不傳召證人

辯方呈證物涵傳媒文章劉皇發講辭

鍾官昨裁定本案表證成立後，辯方讀出另一份承認事實，列出辯方呈堂的證物，包括2004年11月元朗區議會發送予元朗屯門七鄉鄉事委員會的信件；2005年1月時任新界鄉議局主席劉皇發等人，向房屋及規劃地政局局長致送「新界原居民權益關注組」演講辭。

承認事實亦提到，2005至2009年間，劉皇發等去信地政總署、時任行政長官曾蔭權及時任廉政專員湯顯明，湯及地政總署均曾回覆。此外，辯方亦呈上1977年《信報財經月刊》題為「女皇御用大律師傑田士 女皇御用大律師烈顯倫 潘松輝大律師提供的意見」的文章，以及1977年《南華早報》、2000和2006年《東方日報》的報道。

辯方資深大律師黃佩琪表示，辯方擬提出憲法爭議，屆時會由另一法律團隊處理，其間會與控方接洽結案陳辭事宜。辯方亦申請撤銷王光榮向警署報到的限制，獲鍾官批准。

【案件編號：DCCC 1043/22】